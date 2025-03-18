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Коде Индастри Master PDF Editor

Master PDF Editor — это кроссплатформенная десктопная программа, которая позволяет проводить работу с PDF-файлами: просматривать, создавать и редактировать, разделять, объединять, комментировать, шифровать, подписывать и печатать


18.03.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor 1
15.08.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor 1
30.03.2022 Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Коде Индастри и организации, системы, технологии, персоны:

Коде Индастри - Code Industry 3 3
Softline - Инферит - Инферит ОС 58 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
Ред Софт - Red Soft 744 1
Softline - Софтлайн 2881 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 2
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Linux OS 10077 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 253 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 109 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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