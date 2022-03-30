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Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС»

Успешно завершено тестирование на совместимость программного обеспечения для работы с PDF-документами Master PDF Editor (от компании «Коде Индастри») с операционной системой «Ред ОС» (от компании «Ред Софт»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Master PDF Editor – это многофункциональный PDF-редактор. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№10893).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«Пополнение экосистемы “Ред ОС” программным обеспечением различного назначения — один из наших приоритетов в работе. Ведь широкий список совместимого ПО дает пользователю нашей операционной системы возможность выбирать удобные для его повседневных задач отечественные продукты взамен иностранным. Подтверждение совместимости с Master PDF Editor — это еще один шаг в сторону импортозамещения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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