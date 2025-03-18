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Ибадов Дмитрий
|18.03.2025
|«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor 1
|15.08.2022
|Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor 1
Ибадов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
|Коде Индастри - Master PDF Editor 3 2
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 2
|ALMI AlterOS 96 1
|Linux OS 10077 1
|Назаренко Ирина 2 1
|Орлов Станислав 48 1
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