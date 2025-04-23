«Инферит» представил новый 15,6-дюймовый ноутбук Mercury

Российский ИТ-вендор «Инферит» (входит в ГК Softline) расширил линейку компьютерного оборудования, представив новый ноутбук Inferit Mercury — первую вендорскую модель с диагональю 15,6 дюйма. На борту – процессоры Intel Core i5 или i7, SSD на 512 ГБ и оперативная память 16 ГБ или 32 ГБ.

«Инферит» впервые отходит от привычного для вендора формата ноутбуков диагональю 14,1 дюйма, таким образом отвечая на потребности российского бизнеса. Модель Inferit Mercury создана с учётом запросов организаций, сотрудникам которых требуются мобильные устройства с большим дисплеем для комфортной работы в офисе.

Масса устройства всего 1,7 кг. Корпус ноутбука выполнен из алюминия и пластика: прочный, но не тяжёлый.

Дисплей с разрешением 1920×1080 и диагональю 15,6 дюйма обеспечивает чёткую картинку и комфорт при длительной работе. Экран раскрывается до 175°, что удобно при совместной работе — например, показать презентацию коллеге или разместить ноутбук под нужным углом. Матовое покрытие снижает блики, клавиатура с подсветкой обеспечивают комфортную работу при любом освещении. Встроенная 2-мегапиксельная камера со шторкой закрывает вопрос конфиденциальности в один жест.

На выбор доступны две конфигурации: Inferit Mercury на базе процессора Intel Core i5-1334U (процессор имеет базовую тактовую частоту 1,3 ГГц и максимальную тактовую частоту 4,6 ГГц) и Inferit Mercury на базе Intel Core i7-1280P (процессор способен разгоняться до 4,8 ГГц, в обычном режиме работает с частотой 1,8 ГГц).

Благодаря наличию двух слотов SO-DIMM можно выбрать ноутбук с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Емкость хранилища SSD – 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 69,3 Вт·ч (6000 мА·ч) обеспечивает автономную работу до 7 часов. Устройство поддерживает технологии беспроводной связи: Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, а также имеет порт Ethernet RJ45 для стабильного проводного подключения к сети.

Ноутбук оснащен разнообразными портами: 3 USB типа A (включая 1 USB 3.2 Gen2), 1 USB типа C и Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения внешних дисплеев, аудиовход и кардридер на 6-in-1 SD.

Устройство совместимо с Windows 10/11, Linux. Inferit Mercury может поставляться по запросу заказчика с предустановленной операционной системой ОС «МСВСфера», которая входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Она отличается интуитивно понятным интерфейсом, привычным для пользователей Windows и macOS.

«Выпуск ноутбука Inferit Mercury с большим экраном — важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки. Многие организации работают в гибридном формате, и им требуются мобильные устройства, которые в офисе могут заменить стационарный компьютер. Новый ноутбук сохраняет разумный баланс между размером экрана, производительностью и мобильностью», — отметил Андрей Ильичёв, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».