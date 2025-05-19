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«Инферит» оснастил ноутбуками лабораторию дизайна университета им. С. Г. Строганова

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) оборудовал ноутбуками собственного производства лабораторию «Дизайн среды» Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) им. С.Г. Строганова. Теперь студентам доступно оборудование для работы с графикой. Об этом CNews сообщили представители Softline.

РГХПУ им. С.Г. Строганова обратился к ИТ-вендору «Инферит». Университету требовались ноутбуки для работы со специализированным ПО в области графики, 3D и проектирования — Autodesk 3ds Max, Blender, AutoCAD, Cinema 4D.

Для модернизации лаборатории «Дизайн среды» были выбраны ноутбуки Inferit Eclipse 14", которые сочетают высокую производительность и мобильность. Это делает их идеальным выбором для студентов, которые работают с графическими и проектными приложениями.​

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Softline
«Инферит» оснастил ноутбуками лабораторию дизайна университета им. С. Г. Строганова

Ноутбуки оснащены 14-дюймовыми сенсорными экранами с разрешением 1920×1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Экран может поворачиваться на 360 градусов, позволяя использовать устройство в режиме планшета или презентационного дисплея. Матовое покрытие экрана снижает блики, улучшая комфорт при работе в различных условиях освещения.

В основе ноутбуков — 12-ядерный процессор Intel Core i7-1260P с тактовой частотой до 4,7 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4, а встроенный SSD-накопитель — на 512 ГБ. Графическая подсистема Intel Iris Xe Graphics позволяет работать с профессиональными графическими приложениями, такими как Autodesk 3ds Max, Blender, AutoCAD и Cinema 4D, что было важно для университета.​

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Безопасность

Корпус ноутбуков выполнен из магниевого сплава, что делает их прочными и легкими. Вес устройства составляет 1,7 кг. Дополнительные функции включают сканер отпечатков пальцев для быстрой и безопасной аутентификации, а также разнообразные порты для подключения периферийных устройств: два USB Type-C с поддержкой зарядки и передачи данных, два USB Type-A, HDMI 2.0, комбинированный аудиоразъем и слот для microSD-карт.​

«Оснащение лаборатории новыми ноутбуками — важный шаг в развитии нашего университета. Современное оборудование даст студентам возможность эффективнее осваивать работу с графическими программами и инструментами цифрового дизайна. Мы благодарны “Инферит” за сотрудничество и вклад в развитие практико-ориентированного образования», — отметил Сергей Курасов, ректор РГХПУ им. С. Г. Строганова.

«Мы тщательно подбирали технику, ориентируясь на реальные потребности студентов-дизайнеров. Inferit Eclipse 14" сочетает в себе высокую производительность и мобильность: мощный процессор обеспечивает быструю обработку графических задач, а сенсорный экран с высоким разрешением и возможностью поворота на 360° позволяет работать в различных режимах — от ноутбука до планшета. Надеемся, что эти устройства станут надежными помощниками в учебном процессе и помогут раскрыть творческий потенциал каждого студента», — сказал Олег Епишин, коммерческий директор «Инферит Техника».

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