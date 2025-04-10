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Серверное оборудование «Инферит» вошло в реестр отечественной продукции Минпромторга

Линейка серверов российского вендора оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) прошла необходимые проверки и включена в реестр Минпромторга. Официальный статус российского оборудования открывает вендору дополнительные возможности для участия в государственных проектах по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Серверы «Инферит» — платформы на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения, разработанные и произведенные в России. Это решение для критической ИТ-инфраструктуры государственных заказчиков и коммерческих организаций, предназначенное для различных задач — от обработки больших данных до развертывания высоконагруженных приложений.

Оборудование поставляется с предустановленной ОС «МСВСфера Сервер» 9». Устройства «Инферит» прошли тестирования с ОС «МСВСфера Сервер» 9 и другими российскими операционными системами и получили необходимые сертификаты совместимости. Компания «Инферит» осуществляет сервисную поддержку и дает гарантию три года с возможностью расширения до пяти лет.

В линейку серверов входят пять моделей, отличающихся количеством дисков (8, 12, 16 и 24): Inferit RS208 R1G3D32RU (реестровый номер 10620934), Inferit RS212 R1G3D32RU (реестровый номер 10620936), Inferit RS216 R1G3D32RU (реестровый номер 10620937), Inferit RS224 R1G3D32RU (реестровый номер 10620938), Inferit RS208-01 R1G3D32RU (реестровый номер 10620935).

В серверную платформу может быть установлено два CPU Intel Xeon третьего поколения, что позволяет применять сервер для решения ресурсоемких задач.

Платформы дают возможность установить до 32 модулей оперативной памяти DDR4 RDIMM/LRDIMM с вариантами частот 2133/2400/2666/2933/3200 МГц с 8-канальным режимом. Все серверы тестировались и сертифицировались с модулями памяти производства Inferit (32 ГБ).

«Нашими клиентами являются компании из различных сфер - как частного, так и государственного сектора. Включение продуктов “Инферит” в реестр отечественного оборудования Минпромторга служит подтверждением соответствия данной продукции высоким стандартам и обеспечивает нашим заказчикам возможность построения ИТ-инфраструктуры на базе самых современных решений с высоким уровнем производительности и безопасности», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений компании «Инферит Техника».

При проектировании серверного оборудования «Инферит» уделялось внимание в том числе отказоустойчивости и непрерывности бизнес-процессов. Каждая модель оснащена дублирующими блоками питания, что обеспечивает бесперебойную работу всей системы даже при выходе из строя одного из модулей.

Серверы «Инферит» уже доступны для государственных заказчиков. Подробную информацию о характеристиках и условиях приобретения можно получить на официальном сайте компании.

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