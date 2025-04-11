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Персональные компьютеры «Инферит» внесли в реестр Минпромторга

Персональные компьютеры «Инферит» (ГК Softline), российского вендора оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, внесены в реестр Минпромторга. Модели Inferit Slim D4 B760, Inferit Slim D4 H770 и Inferit Desktop D4 B760 прошли все необходимые проверки и тестирования. Официальный статус российского оборудования дает вендору дополнительные возможности для участия в государственных проектах. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Серия Desktop — классические корпуса с многообразием портов. Slim — компактные рабочие станции для случаев, когда важен каждый сантиметр пространства. Они поддерживают работу с процессорами Intel i3/i5/i7 с 12 по 14 поколения, разработаны и собраны в России.

Inferit Slim D4 H770 (реестровый номер 10621042) и Inferit Slim D4 B760 при габаритах 100x335x356 мм позволяют расположить ПК как вертикально, так и горизонтально, при этом обеспечивая высокую модульность и удобный доступ к нужным портам. Поддерживаемый сокет — LGA1700.

Inferit Desktop D4 B760 (реестровый номер 10621043) с размерами 325х170х350 мм — вместительный и производительный офисный ПК, с помощью которого можно решать рабочие задачи. Наличие большого количества накопителей и возможность установки дискретного графического контроллера позволяют расширить его возможности. Поддерживаемый сокет — LGA1700.

Inferit Desktop и Inferit Slim поддерживают аппаратные и программные СДЗ, а также защищенные отечественные ОС и прикладное ПО. Устройства обеспечивают полноценную работу с ОС «МСВСфера АРМ» 9 и ее приложениями.

«Включение наших ПК в реестр Минпромторга — это подтверждение их высокого качества, надежности и соответствия строгим стандартам отечественной промышленности. Наше оборудование отвечает высоким требованиям производительности, безопасности и подходит для решения разных задач», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Вендор «Инферит» осуществляет сервисную поддержку ПК и дает годовую гарантию с возможностью расширения до трех лет. ПК «Инферит» уже доступны для корпоративных и государственных заказчиков. Подробную информацию о характеристиках и условиях приобретения можно получить на официальном сайте компании.

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