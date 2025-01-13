«Сомерс» (в ГК Softline) организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

«Сомерс» (входит в ГК Softline) разработала платежное ПО с функцией приема электронных сертификатов для Модульбанка. Теперь клиенты-предприниматели банка смогут принимать оплату не только банковскими картами и QR-кодами, но и электронными сертификатами господдержки. Данная инициатива соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Модульбанк существует с 2014 г., организация сфокусирована на цифровых и банковских услугах для малого и среднего бизнеса. Сегодня Модульбанк — это экосистема решений для предпринимателей, включая производство контрольно-кассовой техники, которую организует бизнес-юнит банка — «Модулькасса».

«Модулькасса» предложила предпринимателям терминалы 3 в 1 с функциями товарного учета, приема безналичных платежей и передачи фискальных данных в налоговую службу. Чтобы развивать возможности этих устройств, «Модулькасса» обратилась к специалистам команды «Сомерс» (входит в ГК Softline), с которыми уже был наработан трехлетний опыт сотрудничества по эквайринговым продуктам. В результате проекта кассы 3 в 1 должны были суметь не только принимать все базовые способы безналичной оплаты, но и работать с новым платежным инструментом — электронным сертификатом.

Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платежных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Сертификат позволяет обладателям господдержки самостоятельно покупать товары и услуги за счет бюджетных средств. В электронной записи указано, какие товары, услуги, и на какую стоимость можно приобрести с его помощью.

Чтобы устройства «Модулькассы» могли принимать электронные сертификаты, требовалась поэтапная работа: согласовать инфраструктурные нюансы, доработать систему товароучета банком, разработать новую функциональность в платежном ПО. Решение уже сертифицировано в НСПК, запущен пилотный проект на базе нескольких специализированных клиентов-предпринимателей.

«Модульбанк обратился к нам, чтобы решить свою задачу — получить конкурентное преимущество в эквайринговом бизнесе. Нишевые продукты как раз позволяют выделяться на этом непростом рынке: в России сейчас немного банков, которые предлагают комплексное решение с поддержкой электронных сертификатов. Теперь у Модульбанка есть соответствующий функционал, что позволяет расширить круг клиентов, готовых принимать к оплате средства адресной государственной поддержки на электронных сертификатах», — сказал Александр Шпет, сооснователь «Сомерс».

«Электронные сертификаты — это новый инструмент, и для его внедрения требовалась серьезная совместная работа. «Сомерс» подошел к этому как к инженерной задаче: детально проработал каждый этап, чтобы результат был надежным и удобным. В итоге наши клиенты получают готовый инструмент для работы с адресной государственной поддержкой, а мы — возможность предложить бизнесу еще больше возможностей», — отметила Анастасия Косенкова, управляющий директор «Модулькассы».

Как добавил Александр Шпет, «Сомерс» сейчас активно развивает партнерские отношения с государственными органами по вопросам внедрения электронных сертификатов. Это должно улучшить доступ к государственной поддержке через использование таких сертификатов. «Мы также ожидаем поддержки со стороны Центробанка и Национальной системы платежных карт (НСПК), что поможет создать благоприятную информационную среду для реализации государственных программ и цифровизации экономики», — сказал Александр Шпет.