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«Сомерс» сертифицировала ядро «Мир» в российском платежном терминале Р180

Компания «Сомерс» (входит в ГК Softline) завершила сертификацию ядра бесконтактного ридера национальной платежной системы «Мир» в терминале Р180 — платежном устройстве российского производства, включенном в реестр Минпромторга. По результатам испытаний платежный терминал признан Национальной системой платежных карт (НСПК) как рекомендованный к эксплуатации. Это означает, что банки могут использовать устройство в своей инфраструктуре без дополнительных согласований с регулятором. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ядро «Мир» — ключевой компонент программной архитектуры терминала. Именно оно отвечает за корректную работу устройства с картами национальной платежной системы. Прохождение сертификации НСПК фактически открывает терминалу Р180 дорогу в массовую эксплуатацию в российских банках и организациях.

«Это важный шаг не только для нашей компании, но для всей индустрии, которая делает ставку на импортонезависимость, развитие локальных российских решений, — отметил Александр Шпет, сооснователь «Сомерс». — Сертификация ядра "Мир" в Р180 — не формальность, а подтверждение того, что наше решение готово к широкому внедрению в банках и ритейле».

Работа над сертификацией длилась около полугода и состояла из двух этапов: самостоятельное тестирование – сотрудники «Сомерс», используя тестовую площадку НСПК, провели около 950 тестов; тестирование инженерами НСПК – после прохождения первого этапа терминал Р180 передавался в НСПК, где инженеры проверяли те же тест-кейсы.

Несмотря на высокую плотность тестов и необходимость нескольких итераций, результат — положительный: терминал соответствует всем требованиям. Это подтверждает как техническую зрелость самого устройства, так и компетенции команды «Сомерс» в реализации проектов сертификаций.

Теперь банки могут спокойно проходить дальнейшие уровни сертификации, включая L3 в рамках сертификационного интеграционного тестирования эквайринговой сети (СИТЭС).

Ранее терминал Р180 прошел регистрацию в реестре Минпромторга (номер 10595827), подтвердив соответствие требованиям российского продукта. Кроме того, устройство прошло тестирование на соответствие стандартам безопасности, включая PCI DSS, и поддерживает NFC-платежи и СБП. Устройство спроектировано для эксплуатации в инфраструктуре банков, ритейла и государственных организаций.

Р180 стал первым этапом в создании линейки отечественных платежных устройств, производство которых организовано на базе завода «Инферит Техника» в подмосковном наукограде Фрязино. В 2025 г. «Сомерс» планирует выпустить не менее 60 тыс. терминалов.

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