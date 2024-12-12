«Сомерс» (ГК Softline) начала выпуск первого отечественного платежного терминала

Компания «Сомерс» (ГК Softline), разработчик решений в области безналичных платежей, завершила регистрацию первого российского пин-пада Р180 в реестре Минпромторга России (реестровый номер 10595827). Устройство прошло сертификацию, подтверждающую соответствие российским и международным стандартам, и уже доступно для заказа. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Р180 прошел многоуровневую сертификацию, охватывающую функциональные и технические испытания, тестирование безопасности данных, а также проверку на совместимость с международными и отечественными платежными стандартами. Пин-пад поддерживает бесконтактные платежи по NFC, СБП и способен работать с отечественными технологиями, например, сервисом «Волна» от НСПК, реализованном на Bluetooth.

Пин-пад Р180 уже доступен для модернизации платежной инфраструктуры российских банков и ритейла. Терминал можно будет кастомизировать под запросы клиентов, включая брендирование корпуса. В 2025 г. компания планирует выпустить минимум 60 тыс. устройств при мощности производства 150 тыс. терминалов в год. «Сомерс» ожидает, что новая модель будет востребована не только в России, но и на рынках стран СНГ.

«Сомерс» занимается разработкой эквайрингового ПО уже 10 лет. Компания приступила к созданию умного интеграционного кассового пин-пада Р180 в связи с уходом в 2022 г. с российского рынка иностранных производителей платежного оборудования. Выпуск отечественного терминала был призван решить задачи ритейла, банков и сервисных предприятий: обеспечить возможность обновления и техническую поддержку существующей платежной инфраструктуры.

Платежный терминал был создан для работы в условиях высокой нагрузки, например, за прилавком в супермаркетах или магазинах с большим потоком покупателей. Основное применение такого решения — крупный и средний ритейл, где кассиру обычно необходимо вручную вводить сумму на кассовом аппарате и дублировать ее на терминале. Умный пин-пад позволит исключить эту процедуру: сумма автоматически передается с кассы или другого подключенного устройства на пин-пад благодаря заранее настроенной интеграции.

Долговечность и комфортную работу с устройством клиентам обеспечит клавиатура с прорезиненными кнопками, а подключение по кабелю позволит обрабатывать транзакции практически мгновенно, что особенно важно там, где скорость обслуживания влияет на клиентский опыт.

«Регистрация пин-пада Р180 — это важный сигнал для всей индустрии. Российские разработчики и производители демонстрируют способность не только заменять зарубежные технологии, но и развивать собственные решения, адаптированные к специфике локального рынка. Это только первое устройство в линейке отечественных терминалов. Мы видим нашу задачу в том, чтобы сделать “рабочую лошадку” — максимально отказоустойчивый платежный терминал с форм-фактором, проверенным временем. Для гарантии качества на всех этапах производства используем систему машинного зрения, которая проверяет корректность установки компонентов. Низкий уровень брака (<1%) обеспечиваем строгим контролем, включая ручную проверку», — сказал сооснователь «Сомерс» Александр Шпет.

Производство российских POS-терминалов организовано на базе завода «Инферит Техника», расположенного в наукограде Фрязино в 20 км от Москвы. Производство «Инферит» также входит в контур ГК Softline.

«Запуск производства POS-терминалов — это новый шаг в развитии экосистемы отечественных ИТ-продуктов. На заводе площадью 5000 кв. метров размещено все, что нужно для обеспечения полного цикла производства оборудования. Здесь работает линия поверхностного монтажа для изготовления электронных модулей — на ней мы выпускаем материнские платы, SSD, оперативную память и другие компоненты. Всего — 60 тыс. в год. На конвейере мы собираем до 300 тыс. компьютеров и серверов в год. Здесь же функционируют конвейер, центр обработки данных, сервисный центр, основной и оперативный склады для ускорения процессов подготовки продукции к доставке. Близость к Москве дает преимущество в логистике: основные клиенты и партнеры находятся в столичном регионе, что снижает транспортные издержки. Кроме того, в производственном кластере, где расположен завод, есть лаборатории, в которых мы можем проверить работу оборудования, в том числе и платежного, в условиях холода, высокой влажности и других экстремальных факторов. Это гарантирует надежность и качество продукции, — сказал Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».