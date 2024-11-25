ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений

ГК Softline объявила о запуске нового бренда «Сомерс». Он объединит ряд компаний внутри ГК Softline: CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП). Команда опытных специалистов под брендом «Сомерс» предложит рынку импортонезависимые POS-терминалы и продукты для приема платежей и управления финансовыми операциями бизнеса и госструктур. Данная инициатива соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов.

Команда «Сомерс» объединит усилия нескольких компаний в области платежей под единым брендом внутри ГК Softline. Единая структура призвана упростить взаимодействие с клиентами и укрепить эффективность внутренних процессов.

Ранее платежная структура ГК Softline включала несколько узконаправленных бизнесов, работавших под отдельными названиями: CrestWave (ООО «Крествэйв Технолоджис», ООО «Крествэйс Электроникс»), Sky Technologies (ООО «Скайтех») и ВПП (ООО «Ваш платежный проводник»). Сейчас завершено формирование единой команды под брендом Сомерс.

Команда «Сомерс» сосредоточится на трех основных направлениях: «Сомерс.ПОС» — POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно. Направление ориентировано на банки и крупный ритейл, требующие надежных и гибких решений для приема безналичных платежей; «Сомерс.платформа» — система для эквайринга и автоматизации бизнеса. Направление представляет платформу, которая позволяет банкам и партнерам подключать своих клиентов-предпринимателей к эквайрингу. Также с помощью платформы предприниматели могут управлять кассой, автоматизировать продажи и товарные остатки, работать с маркировкой товаров и контролировать фискальные данные, чтобы соответствовать законодательству; «Сомерс.гос» — решения для государственного сектора. Направление разрабатывает и внедряет системы для централизации платежных операций на уровне целых государств, включая построение центральных платежных шлюзов и QR-свитчей. Основной задачей этих систем является интеграция и маршрутизация платежей, управление POS-терминалами и обеспечение их криптографической защиты. Программные продукты для государственного сектора включают ПО для мониторинга и контроля состояния оборудования и отдельных транзакций.

Ребрендинг особенно важен для создания узнаваемости компании среди клиентов, партнеров и инвесторов. Сооснователь «Сомерс» Александр Шпет подчеркнул стратегическую значимость нового имени: «Создание «Сомерс» — это важный шаг в развитии нашей компании. Мы объединили лучшие команды и технологии, чтобы предложить рынку комплексные решения в области платежных продуктов. Мы активно росли и менялись в последние три года. Перемены требуют изменений — нового единого бренда, позиционирования и айдентики. Название объединенного бренда связано с каменным островом «Соммерс» у фарватера Финского залива. У острова стратегическое положение, и, называя компанию в честь него, мы подчеркиваем стремление занимать лидерскую позицию на рынке платежных технологий. Как скалистый остров стоит непоколебимо среди волн Балтийского моря, так и наши технологии устойчиво поддерживают бизнес наших клиентов, предлагая стабильно безопасные и надежные эквайринговые решения».

Генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров уверен, что переход к модели бизнес-юнитов — один из ключевых факторов успеха в современных реалиях: «На протяжении последних лет ГК Softline последовательно и активно развивает собственные решения и сервисы для корпоративных заказчиков, создаёт эффективные бизнес-структуры. Внутри группы такие компании получают доступ к обширным дистрибуционным каналам. Это ускоряет их рост, расширяет клиентскую базу и увеличивает объем продаж. У Softline уже есть успешные кейсы такого подхода: SL Soft, «Девелоника», «Инферит», Softline Digital — компании, которые выросли из внутренних бизнес-подразделений и стали признанными лидерами в своих сегментах. Отмечу, что компании с жесткой иерархией теряют конкурентоспособность. На смену им приходят структуры, где «предприниматель» внутри холдинга вносит вклад в его успех. Поэтому мы приняли решение о создании бизнес-юнита «Сомерс», нашего российского вендора ПО и «железа» в платежной отрасли».

В ближайшее время «Сомерс» планирует предложить российскому рынку комплексную линейку платежных устройств, которые будут полностью импортонезависимыми как в части оборудования, так и ПО. Объединенный бренд продолжит делать платежные процессы более удобными, технологичными и безопасными для банков, ритейла и госсектора.