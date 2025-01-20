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Луканов Эдвин



20.01.2025 ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза 1
01.09.2015 Qiwi, SPSR Express и DHgate.com договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Луканов Эдвин и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi 996 1
Visa International 1949 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Васильев Алекс 7 1
Савельев Станислав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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