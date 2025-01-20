Луканов Эдвин
|20.01.2025
|ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза 1
|01.09.2015
|Qiwi, SPSR Express и DHgate.com договорились о сотрудничестве 1
Луканов Эдвин и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 996 1
|Visa International 1949 1
|Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
|СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
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