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Масалов Иван


31.03.2025 reWorker нарастил объем фулфилмента на 14% после перехода на склад ПЭК: 3PL 1
20.01.2025 ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Масалов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2431 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4000 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2561 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2356 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2002 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3163 1
Россия - СФО - Новосибирск 4365 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4014 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 317 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4510 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1226 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 147 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 131 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 251 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6479 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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