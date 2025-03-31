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Масалов Иван
|31.03.2025
|reWorker нарастил объем фулфилмента на 14% после перехода на склад ПЭК: 3PL 1
|20.01.2025
|ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза 1
Масалов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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