Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Клиенты «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» смогут моментально подтверждать платежи контрагентам

Клиенты «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» смогут моментально подтверждать платежи контрагентам. Новая возможность интеграции банка и онлайн-бухгалтерии для бизнеса — квитанция с печатью банка сразу после оплаты. Документ можно скачивать и отправлять контрагентам в пару кликов прямо в «Контур.Эльбе».

Функция будет полезна, чтобы проинформировать контрагента о предоплате и ускорить сделку: не нужно запрашивать дополнительные документы у банка — квитанция формируется автоматически; контрагент увидит подтверждение платежа сразу после оплаты и сможет начать процесс поставки или выполнения работ.

Квитанция с печатью банка появится в «Контур.Эльбе» сразу после проведения оплаты. Ее можно скачать или отправить контрагенту на почту в один клик — как по одной квитанции, так и сразу несколько.

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
Цифровизация

Алексей Евдокимов, заместитель руководителя финтех-направления «Контура», сказал: «Благодаря развитию интеграции наших сервисов клиенты получили новое удобное решение — мгновенное подтверждение платежа прямо в интерфейсе «Контур.Эльбы». Больше не нужно ждать зачисления средств или вручную запрашивать подтверждение у банка — это экономит время и упрощает бизнес-процессы».

Возможность доступна клиентам «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» с подключенной интеграцией, совершающих платежи через «Контур.Банк».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Секретные «облачные» ИС Пентагона почти 10 лет обслуживали китайцы на аутсорсинге

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще