Клиенты «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» смогут моментально подтверждать платежи контрагентам

Клиенты «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» смогут моментально подтверждать платежи контрагентам. Новая возможность интеграции банка и онлайн-бухгалтерии для бизнеса — квитанция с печатью банка сразу после оплаты. Документ можно скачивать и отправлять контрагентам в пару кликов прямо в «Контур.Эльбе».

Функция будет полезна, чтобы проинформировать контрагента о предоплате и ускорить сделку: не нужно запрашивать дополнительные документы у банка — квитанция формируется автоматически; контрагент увидит подтверждение платежа сразу после оплаты и сможет начать процесс поставки или выполнения работ.

Квитанция с печатью банка появится в «Контур.Эльбе» сразу после проведения оплаты. Ее можно скачать или отправить контрагенту на почту в один клик — как по одной квитанции, так и сразу несколько.

Алексей Евдокимов, заместитель руководителя финтех-направления «Контура», сказал: «Благодаря развитию интеграции наших сервисов клиенты получили новое удобное решение — мгновенное подтверждение платежа прямо в интерфейсе «Контур.Эльбы». Больше не нужно ждать зачисления средств или вручную запрашивать подтверждение у банка — это экономит время и упрощает бизнес-процессы».

Возможность доступна клиентам «Контур.Банка» и «Контур.Эльбы» с подключенной интеграцией, совершающих платежи через «Контур.Банк».