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Москаленко Алексей


06.03.2025 «СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Москаленко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
Арикапитал УК 2 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170931.
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