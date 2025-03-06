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Москаленко Алексей
|06.03.2025
|«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство 1
Москаленко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Арикапитал УК 2 1
|СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 19 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 683 1
|СКБ Контур - Контур.Толк 69 1
|СКБ Контур - Контур.Эльба 81 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
|Ермолаев Дмитрий 3 1
|Касьянов Сергей 6 1
|Делицын Леонид 129 1
|Рыночная капитализация - Market capitalization 526 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16478 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6215 1
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