Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

«Яндекс» готовит к запуску аналог канадского Shopify – конструктор для интернет-магазинов. Он позволит создавать собственные маркетплейсы и не зависеть от популярных площадок. Открытие назначено на август-сентябрь 2025 г., сейчас идет закрытое тестирование.

Shopify по-русски

Российский интернет-гигант «Яндекс» работает над сервисом, способным заменить платформу Shopify одноименной канадской компании. Как пишут «Ведомости», новый проект позволит россиянам создавать собственные онлайн-магазины.

С технической точки зрения «Яндекс» работает над конструктором онлайн-магазинов, уточняет издание. В настоящее время сервис находится на стадии закрытого тестирования, в котором принимают участие несколько компаний из сферы торговли.

В числе бета-тестеров – бренды одежды Bazioni и «Телодвижения». Первый участвует в тестировании с декабря 2024 г, сообщил изданию директор по электронной коммерции компании Руслан Абдурафиков. В марте 2025 г., после нескольких месяцев создания и интеграции его базы с «1С», сайт бренд был запущен «в боевом режиме». «О продажах говорить рано, так как проект в стадии запуска. Направлять на интернет-магазин, само собой, будем инструментами "Яндекса" – "Яндекс Директом" и "Я Бизнесом"», – сказал Руслан Абдурафиков.

Сервис один, а функций много

Источники издания сообщают о наличии широкого спектра возможностей, предоставляемых сервисом. В их числе – конструктор страниц, притом «интуитивный», а также различные дополнительные модули, позволяющие управлять заказами и товарами, попутно собирая аналитику.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Компании и физлица, в теории, смогут создавать свои интернет-магазины и уйти с крупных площадок

По всей видимости, CRM- и CDP-системы в состав сервиса умолчанию не входят – по информации издания, их будут поставлять партнеры. CRM (Customer Relationship Management) – это система для управления взаимоотношениями с клиентами. CDP (Customer Data Platform) представляет собой платформы для сбора, хранения и анализа данных о клиентах.

Планируется интеграция нового сервиса с другими продуктами «Яндекса», включая рекламную сеть и технологии поиска. Также интернет-гигант будет обеспечивать техническую поддержку интернет-магазинов, созданных при помощи конструктора, отметил собеседник издания.

В числе прочего пользователям, создавшим собственный интернет-магазин при помощи нового проекта «Яндекса», будет предоставлена возможность подключения при помощи конструктора сервисов оплаты и доставки, включая сервис рассрочки. У «Яндекса» есть такой – называется «Сплит».

Платный сервис

Представители «Яндекса» подтвердили «Ведомостям» факт ведущейся разработки нового сервиса. Из доступного изданию описания проекта следует, что это будет аналог Shopify, притом первый в России. Запуск предварительно назначен на август-сентябрь 2025 г.

По словам представителей «Яндекса», над новым проектом трудятся сотрудники подразделения «Поиска и рекламы». Сам сервис будет условно бесплатным, но за дополнительные услуги, включая рекламу, финансовые инструменты, рекламы и доставку), придется платить. В настоящее время «Яндекс» работает над тарифами.

Сбросить оковы зависимости

Опрошенные изданием источники уверены, что российский рынок электронной коммерции готов к развитию независимых интернет-магазинов. «На рынке e-commerce большой потенциал для роста независимых игроков и развития DTC-брендов (работающих без посредников, – прим. CNews). При этом спрос на развитие таких проектов есть, но на рынке нет продуктов, закрывающих все потребности по созданию бизнеса в онлайн-торговле», – сказал «Ведомостям» руководитель продукта Влад Голоднюк.

Директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» Марина Дорохова считает новый сервис «Яндекса» актуальным. По ее прогнозам, доля независимого е-com, к которому относятся, в числе прочего, омниканальные ритейлеры, DTC-бренды и нишевые маркетплейсы, на рынке е-коммерции может вырасти до 35% к 2030 г., сообщила она изданию.

Она подчеркнула, что в России нет комплексного решения для запуска собственного независимого маркетплейса, а без него этот процесс довольно сложный и дорогой. По ее словам, за рубежом таким комплексным решением является Shopify. «Ключевая сложность, на наш взгляд, будет состоять в обеспечении бесшовности е2е-решения (комплексный подход к управлению бизнес-операциями от идеи до реализации, – «Ведомости») и интеграции не только с сервисами "Яндекса", но и с другими крупными В2В-решениями для e-commerce», – сказала она изданию.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко высказал противоположное мнение. «Сейчас невыгодно содержать собственный интернет-магазин, потому что невозможно конкурировать с маркетплейсами из-за скидок за их счет», – сказал он Ведомостям».

И все-таки альтернатива существует

К моменту выхода материала в России функционировал сервис, подобный тому, над которым работает «Яндекс». Это «Точка стор», созданный банком «Точка» и введенный в эксплуатацию в начале 2025 г.

В банке сообщили изданию, что при помощи «Точки стора» можно создать интернет-магазин «за пять минут, не привлекая программистов и дизайнеров». Также в банке подчеркнули, что всего за три месяца тестирования на платформе было создано свыше 1000 магазинов,

По собственным данным «Точки», за три месяца тестирования предприниматели создали более 1000 магазинов на платформе, а их GMV (Gross Merchandise Volume, общий объем оборота товаров, полная товарная стоимость) преодолел отметку в 10 млн руб. «Это подтверждает высокий спрос на инструменты, позволяющие быстро запустить продажи без сложных технических настроек и высоких комиссий. Предприниматели, особенно селлеры (продавцы – прим. CNews) на маркетплейсах, ищут новые каналы продаж и способы прямого контакта с аудиторией, поэтому такие решения востребованы», – сказали изданию представители «Точки».