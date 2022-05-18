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«Яндекс» обновил сервис для оплаты покупок частями «Сплит»

«Яндекс» обновил «Сплит», сервис для оплаты покупок частями. Если раньше оплату можно было растянуть на несколько недель, то теперь — ещё и на четыре или шесть месяцев. Пользователи сами решают, какой вариант им подходит.

«Сплит» — востребованный сервис. С момента запуска им воспользовались более полумиллиона раз. В основном люди приобретают товары стоимостью до 20 тыс. руб. Теперь, когда у нас есть разные варианты оплаты, «Сплит» удобно применять и для более дорогих покупок. Например, таким способом можно рассчитаться за новый смартфон», — сказал руководитель сервиса Андрей Меганов.

Обновлённый «Сплит» уже доступен в веб-версии «Яндекс маркета». Сейчас он работает для заказов на сумму до 100 тыс. руб., в будущем лимит может поменяться. С помощью «Сплита» можно оплачивать любые товары, которые продаются с доставкой, в том числе электронику.

Если выбирать «Сплит» на четыре или шесть месяцев, взимается комиссия: не более 299 руб. с каждых 5 тыс. руб. Она рассчитывается заранее и уже включена в платёж. Посмотреть и сравнить графики платежей можно при оформлении заказа. Впоследствии эта информация будет отображаться прямо на карточке товара.

«Сплит» с разными вариантами оплаты скоро заработает в приложении «Яндекс маркета», а затем появится и в других сервисах «Яндекса».

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