Разделы

ИТ в банках
|

«Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП

Пользователи кассовой программы «Контур.Маркета» смогут принимать деньги от клиентов через СБП «Контур.Банка». Для этого достаточно иметь в нем расчетный счет и подключенный эквайринг. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

СБП — система быстрых платежей, при которой клиент оплачивает покупку на кассе по QR-коду. Комиссия по СБП составляет 0,2–0,7%, ее размер зависит от категории товаров и услуг. Обычная комиссия за торговый эквайринг в российских банках варьируется в пределах 1,5-2,5% — итоговая ставка часто зависит от оборота, вида деятельности, остатков на счете и других условий.

С помощью СБП предприниматели тратят на комиссию в 6–10 раз меньше. Такая экономия позволит сотням магазинов, кафе и мастерских по всей России легче адаптироваться к новым условиям, связанным с понижением порогов дохода для уплаты НДС и повышением ставки налога.

Дмитрий Максименко, менеджер продукта «Эквайринг», «Контур.Банк»: «Подключение СБП — один из способов сократить издержки на фоне налоговой реформы. Допустим, выручка продуктового магазина с безналичных платежей составляет в среднем 1 млн каждый месяц. Сегодня через СБП проходит около 30% безналичных платежей. Если магазину перевести эту часть операций на СБП с комиссией 0,4%, за год можно сэкономить более 50 000 рублей. Экономия ощутимая, к тому же при подключенной СБП остается возможность принимать платежи другими способами».

Если у предпринимателя несколько заведений или торговых точек, сумма сэкономленных денег может исчисляться шестизначными цифрами. Таким образом, с помощью СБП владелец бизнеса может освободить средства, сопоставимые с годовой зарплатой кассира или масштабным ремонтом торговой точки.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

Олег Пестерев, ведущий эксперт «Контур.Маркета» по кассовой технике и эквайрингу: «Для покупателя оплата по QR-коду давно привычна, а для предпринимателя — быстра в подключении. Нет дополнительной нагрузки на кассиров и оборудование, не нужна дополнительная настройка «Контур.Маркет Кассы» — магазин просто включает на ККТ новый способ оплаты и начинает экономить».

После подключения СБП кассир формирует на кассе чек, выбирает способ оплаты по QR-коду, нажимает «Получить код» и показывает его покупателю. Он сканирует код мобильным приложением своего банка, продавец на кассе проверяет оплату, и касса печатает чек.. Чтобы принимать платежи по СБП, пользователю нужна кассовая программа «Контур.Маркета» и расчетный счет в «Контур.Банке» с подключенным эквайрингом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

Вайб-кодинг, ИИ и обмен опытом: чем запомнилась ИТ-конференция в Ярославле

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще