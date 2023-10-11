У «Контур.доступа» появилась версия для Linux

Новая версия сервиса для удаленного доступа к компьютерам позволяет подключаться к ПК на Linux. Такая возможность особенно актуальна для организаций, которые переходят на отечественные программные продукты в рамках государственного проекта по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители «Контура.

Используя новую версию «Контур.доступа», можно подключаться к компьютерам на Linux с любой операционной системы, сам процесс происходит в браузере. Абоненту, к компьютеру которого выполняется подключение, нужно предварительно скачать дистрибутив для Linux и запустить абонентскую часть «Доступа».

Пока реализованы только разовые подключения к удаленному ПК, когда требуется вводить динамически меняющиеся данные — порт и пароль абонента. В скором времени в версии Доступа для Linux появятся режим постоянного доступа, интеграция с адресной книгой, передача файлов и горячие клавиши.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «Все больше российских организаций, особенно в бюджетной сфере, переходят на отечественную операционную систему Linux. Поэтому мы выпустили версию Доступа, которая поможет нашим пользователям выполнить требования законодательства и сохранить привычные процессы, не испытывая при этом неудобств в связи с уходом из России зарубежных сервисов для удаленного доступа к устройствам».

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