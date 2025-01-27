«Контур.Доступ» получил сертификаты совместимости с операционной системой «Ред Софт» 7.3 и 8

«СКБ Контур» и «Ред Софт» подтвердили корректность совместной работы программы для удаленного доступа «Контур.Доступ» с актуальными версиями операционных систем «Ред Софт» (7.3 и 8). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Доступ» — сервис, который помогает пользователям дистанционно подключаться к другим компьютерам и работать с ними. Можно включить или пробудить устройство, получить доступ к удаленному рабочему столу, оказать абонентам техническую помощь, администрировать компьютеры, серверы, кассы и другую технику. Программа содержит два компонента: абонентский — для компьютера, к которому будут подключаться, и операторский — для эксперта, который будет удаленно работать с компьютером абонента.

«Ред Софт» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Разработчик поддерживает продукт обновлениями. Так, в актуальных версиях дистрибутивов «Ред Софт» 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г.

Михаил Добровольский, заместитель гендиректора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «В числе главных пожеланий пользователей «Контур.Доступа» была поддержка отечественных Linux-дистрибутивов. Сервис успешно протестирован на совместимость с «Ред Софт». Это упрощает переход на российскую операционную систему для всех клиентов, подтверждает высокий уровень безопасности и надежности «Контур.Доступа» в соответствии со стандартами «Ред Софт».

До этого компании подписали соглашение о технологическом партнерстве, которое предполагает проведение совместных испытаний продуктов и решений, развитие и внедрение импортонезависимого ПО.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Совместное внедрение наших разработок и решений «СКБ Контур» поможет ускорить процессы оказания технической поддержки внутри компании, организовать комфортную удаленную работу, адаптировать рабочее окружение под предпочтения пользователя, решить задачи по переходу на отечественные ИТ-продукты. Благодарим команду «СКБ Контур» за плодотворное сотрудничество».