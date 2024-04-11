У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS

Теперь через «Контур.Доступ» можно удаленно подключаться к компьютерам на macOS. Подключение к ПК на Windows и Linux было уже реализовано ранее. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новая версия «Доступа» позволяет подключаться к компьютерам на Windows, Linux и macOS с компьютеров и мобильных устройств, которые работают на любой операционной системе. Подключение происходит через браузер или, по-другому, через веб-оператора.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.Доступ»: «Мы активно развиваем кроссплатформенную версию «Контур.Доступа» и расширяем ее возможности. Большое внимание при этом уделяется безопасности удаленного подключения. Например, компания может развернуть «Доступ» на своем сервере, и это позволит полностью удерживать трафик в закрытой сети, блокируя внешних пользователей».

Чтобы подключение было безопасным, в сервисе выполняется двухфакторная аутентификация, а данные передаются в зашифрованном виде. Есть защита от перебора паролей — при обнаружении брутфорса система блокирует доступ. Также можно настроить запрос на разрешение подключения — если абонент отклонит его, подключиться к компьютеру будет нельзя.

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