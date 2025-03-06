«Контур.Доступ» станет кроссплатформой для управления корпоративными устройствами

«Контур» обновляет свой продукт «Контур.Доступ», который станет платформой Unified Endpoint Management (UEM) – унифицированного управление конечными точками. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Доступ» как решение, изначально созданное для удаленного подключения, будет включать функции централизованного управления корпоративными устройствами, что позволит повысить уровень информационной безопасности, закроет потребность компаний в комплексном управлении ИT-инфраструктурой.

«Контур.Доступ» поможет контролировать оборудование, настраивать его, проводить техническое обслуживание, анализировать состояние и планировать обновления. Новые функции обеспечат не только подключение к устройствами управление ими, но и оперативное реагирование на инциденты.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Клиенты «Контур.Доступа» отмечают, что для эффективного управления инфраструктурой им необходимо не только подключаться к устройствам, но и централизованно контролировать их состояние, безопасность и обновления. Мы учли эти запросы и добавили в продукт новые функции, которые позволят ИТ-отделам автоматизировать рутинные задачи, снизить риски и повысить стабильность работы корпоративных систем. Усовершенствованный «Контур.Доступ» становится частью нашего комплекса сервисов для информационных безопасности, который мы активно создаем и куда уже входят система расследования инцидентов Staffcop, сервис двухфакторной аутентификации «Контур.ID», система привилегированного доступа «Контур.PAM», услуги по инофбезопасности – «Контур.Безопасность».

Одна из новых функций «Контур.Доступа» как UEM-решения стала автоматическая инвентаризация устройств. ИТ-специалисты теперь могут отслеживать текущее состояние оборудования, версии операционных систем, установленные программы, конфигурацию устройств, что помогает быстро выявлять потенциальные уязвимости и своевременно обновлять ПО.

В ближайших обновлениях появятся историчность данных для аудита безопасности, автоматизированный контроль лицензий «КриптоПро», централизованная настройка устройств по шаблонам, поддержка Linux и macOS для удобного управления разными типами корпоративных систем, а также серверная версия продукта.

«Контур.Доступ» ориентирован на средний и крупный бизнес с большим парком устройств на различных операционных системах и с распределенной ИТ-инфраструктурой. Продукт помогает снижать риски, которые связаны с человеческим фактором и устаревшими настройками.