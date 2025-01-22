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В «Контур.Доступе» появилась функция автоматического мониторинга состояния компьютеров

В «Контур.Доступе» – сервисе, который помогает пользователям дистанционно подключаться к другим компьютерам и работать с ними – появилась функция инвентаризации. Благодаря ей можно узнать параметры конфигурации компьютера (оперативной памяти, материнской платы и других), информацию об операционной системе устройства, установленные на ПК программы. Она помогает отслеживать техническое состояние устройств компании автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Доступ» – решение, которое помогает подключиться к другим компьютерам, удаленно включить или пробудить их с помощью адресной книги. Имеет серверную версию. Входит в «Сервисы для информационной безопасности» «Контура».

Пока модуль инвентаризации поддерживает только устройства на Windows. В 2025 г. функционал станет доступен и для других операционных систем — Linux и MacOS.

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Контур
В «Контур.Доступе» появилась функция автоматического мониторинга состояния компьютеров

Маргарита Немченкова, менеджер продукта «Контур.Доступ»: «Новая функция существенно упрощает управление парком компьютеров. Она позволяет точно оценить стоимость и необходимость обновления оборудования, анализирует конфигурацию каждого ПК и выявляет узкие места, необходимые для модернизации. В условиях нестабильных поставок это критически важно для контроля комплектации устройств и предотвращения несанкционированной замены компонентов во время ремонта. Кроме того, функция генерирует данные для страхования имущества, упрощает процесс оценки и получения страховых выплат. Наконец, открывается возможность мониторить состояние каждого компьютера и выявлять наличие запрещенного и устаревшего ПО, тем самым повышается общий уровень информационной безопасности компании».

Проверка запускается автоматически каждые 10 часов, или по расписанию – эту возможность добавят, если будет запрос от клиентов. Информация появляется в разделе «Инвентаризация». При необходимости проверку можно запустить вручную для работы с конкретным обращением сотрудника или клиента.

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Сведения о каждом ПК можно просматривать точечно. Во вкладке «Проверка и конфигурация» администратор может узнать, какие программы установлены на том или ином компьютере.

Отчеты можно скачивать по всем характеристиками, которые собирает система, или по выбранным параметрам. Например: аккумуляторы, BIOS, логические диски и др. Инвентаризация позволяет вовремя выявлять технические проблемы устройств, минимизировать риски сбоев и повысить уровень безопасности.

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