«Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами

В мае 2022 г. «Контур» выпустил на рынок сервис для удаленного доступа, чтобы заменить ушедшие из России иностранные аналоги. Учитывая запросы бизнеса, в «Контур.доступ» добавили новые возможности. Теперь сервис позволяет массово подключать сотрудников к удаленному доступу, повышать права оператора на компьютере абонента до администратора и настраивать подключение к устройству только после разрешения пользователя. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Повышение прав оператора на компьютере абонента до администратора

Часто в компаниях сотрудники пользуются на компьютерах стандартной учетной записью. Она дает ограниченные права: нельзя менять системные настройки, устанавливать или удалять программы и так далее.

Но когда техническому специалисту нужно выполнить какие-то действия от имени администратора на удаленном компьютере, для этого как раз требуются соответствующие права. Теперь на время удаленного подключения права можно повысить.

Оператор нажимает кнопку повышения прав и вводит на своем компьютере логин-пароль администратора. Абонент видит у себя запрос и может разрешить оператору продолжить работу с правами администратора на время сессии.

Массовая настройка удаленного доступа

Когда в компании много сотрудников, к которым надо подключаться удаленно, администратор может единоразово установить «Контур.доступ» на их компьютеры.

В специальной программе администратор будет видеть данные обо всех подключенных компьютерах: имя, IP-адрес, порты и пароли. Здесь же будет кнопка подключения к компьютерам и будут отражаться устройства со статусом «онлайн». Таким образом администратору не придется каждый раз запрашивать постоянно меняющиеся данные для доступа.

Запрос разрешения на подключение к абоненту

С новой опцией оператор сможет подключаться к удаленному компьютеру не сразу после введения порта-пароля, а дополнительно запросив разрешение у абонента. Если абонент не ответит на запрос в течение 30 секунд, программа закроет окно и не даст подключиться. Включить эту возможность абонент может по желанию в настройках своей части сервиса.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «Вектор развития «Контур.доступа» определяет обратная связь от клиентов — каждая новая функциональность создается под актуальные запросы пользователей. В этот раз мы добавили опции, которые упрощают дистанционное управление компьютерами крупным компаниям с большим штатом сотрудников. Например, одна из новых опций позволит подключить к сервису удаленного доступа сразу все необходимые компьютеры, а затем системный администратор будет автоматически получать данные об этих устройствах».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.