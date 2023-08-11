«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с правительством Воронежской области

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку и обсуждение инициатив в сфере развития информационных технологий, направленных на повышение уровня цифровой зрелости Воронежской области.

Отдельное внимание в документе уделено поддержке проектов в сфере профориентации учащихся общеобразовательных организаций, поддержке новых форматов научно-технического творчества детей и молодежи, а также реализации инновационных проектов в области образования на территории региона.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Мы ценим возможность сотрудничества с правительством Воронежской области. Регион бьет рекорды в рейтинге цифровой зрелости и активно переводит в электронный вид массовые социально значимые услуги. А также прикладывает немало усилий для подготовки кадров. Убежден, что наше сотрудничество будет способствовать развитию цифровизации Воронежской области, созданию новых технологических решений. А совместная работа в сфере образования и профориентации позволит усилить ИТ-сообщество в регионе и укрепить интеллектуальную среду.

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