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«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с ГК «Астра» на ЦИПР-2023

Разработчики программного обеспечения «СКБ Контур» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут совместно работать в сфере автоматизации российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Подписание состоялось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 г. Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев и заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский отметили важность такого партнерства.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Сотрудничество «Контура» и ГК «Астра» — лидеров российской ИT-индустрии — имеет важное значение для отрасли. Наше партнерство в сфере автоматизации российских предприятий благоприятно скажется как на их деятельности, так и экономике в целом. Убежден, что также оно принесет пользу и укрепит бизнес обеих компаний.

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«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с ГК «Астра» на ЦИПР-2023

Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»: «Развитие технологического партнерства - это одно из самых значимых для нас направлений на данный момент. За счет грамотного выстраивания отношений и взаимных интеграций продуктов ГК «Астра» с партнерами-лидерами в своих сегментах ИТ-рынка мы обеспечиваем комплексные решения для любого заказчика. Это способствует развитию технологического суверенитета страны. Наше сотрудничество с «СКБ Контур» очень важный шаг в данном направлении».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«СКБ Контур» — группа компаний, которая разрабатывает решения для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и ИT-сообщество. В портфеле компании более 70 продуктов. Среди них — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Группа компаний локализует сервисы для российского рынка за рубежом. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. — 26,4 млрд руб.

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