30.01.2026 ID «Контур.Эгиды» получил обновление с независимыми пространствами и расширенными возможностями администрирования 1
24.07.2025 Пользователи ID от «Контур.Эгиды» смогут эффективнее защищать свои учетные записи в облачной и серверной версиях ​ 1
22.07.2025 Институт «Оргэнергострой» защитил учетные записи сотрудников с помощью сервиса ID от «Контур.Эгиды» 1
17.09.2024 «Табыш» планирует перевести более 350 поставщиков на электронные перевозочные документы 1

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 3
9086 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 384 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
Оргэнергострой 9 1
Табыш - Находка - торговая сеть 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 956 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 960 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73664 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31934 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1018 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 243 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 274 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 801 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 395 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 499 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1388 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 35 2
2Test Профишкаф 1 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.ID 18 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 339 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 86 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 94 1
Добровольский Михаил 40 1
Бариев Дамир 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3249 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 354 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
