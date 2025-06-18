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Предприниматели Санкт-Петербурга могут воспользоваться бесплатными консультациями экосистемы для бизнеса «Контур»

Представители малого и среднего бизнеса, самозанятые, а также желающие открыть свое дело в Санкт-Петербурге теперь могут воспользоваться бесплатными консультациями от Контура и Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев. Цель сотрудничества — помогать новым бизнесам запускаться и развиваться, используя опыт «Контура» в автоматизации бизнес-процессов и цифровые сервисы компании. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Эксперты помогут на старте своего дела: подскажут, как подобрать подходящие ОКВЭД и систему налогообложения, расскажут, как зарегистрировать бизнес без затрат. Они проконсультируют по доступным программам финансирования и мерам поддержки, объяснят, как снизить налоговую нагрузку и воспользоваться льготами. Кроме того, специалисты раскроют тонкости бухгалтерского учета, подскажут, как настроить финансовую систему и принимать безналичную оплату.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «В Санкт-Петербурге более 388 тыс. малых и средних предприятий, но вклад в экономику города их измеряется триллионами. То есть один из самых высокорискованных сегментов предпринимательской деятельности является одновременно одним из самых важных для стабильной экономики. Именно поэтому важно уделять небольшим предпринимателем особое внимание. Что мы и делаем, и будем делать в дальнейшем. А наша работа приведет к тому, что число успешных малых и средних компаний в городе будет только расти, как и их вклад».

Валерий Береснев, директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге: «Развитие предпринимательства является одним из приоритетов для Петербурга, поскольку успех бизнеса напрямую влияет на экономику региона. В этом контексте наше сотрудничество с СКБ Контур становится решением этой задачи и важным инструментом поддержки предпринимателей. Помощь профессионалов в автоматизации процессов упрощает ведение дел и освобождает ресурсы для роста и масштабирования проектов».

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цифровизация

Чтобы воспользоваться услугой напрямую от «Контура», нужно перейти на сайт и оставить заявку на звонок или написать в чат-бот. Специалист Фонда также может помочь подать заявку на консультацию.

Чаще всего консультация проходит по телефону и длится 30 минут. Эксперт позвонит по номеру, указанному в заявке, или напишет на почту.

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