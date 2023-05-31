СКБ «Контур» и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве в сфере защиты данных

СКБ «Контур» и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве.

Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве в областях информатизации и технической защиты данных. Документ также предполагает взаимные консультации по правовым, научно-техническим вопросам и совместное участие в отраслевых мероприятиях.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора СКБ «Контур», сказал: «Контур» стоял у истоков развития электронного документооборота в России. Поэтому для нас как ни для кого очевидна значимость деятельности «Киберпротекта» в сфере киберзащиты и быстрого восстановления данных. Технологическое партнерство компаний даст новые преимущества нашим продуктам, которые усилят друг друга. Оно обеспечит новый уровень защиты данных пользователей и позволит им расширить свой бизнес».

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Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект», сказала: «Партнерство с технологическими лидерами, разработчиками ПО и цифровых сервисов — это важная часть стратегии нашей компании, направленная на развитие экосистемы отечественных решений в отрасли ИТ. СКБ «Контур» обеспечивает современный и удобный подход к ведению бизнеса любых организаций, а наши решения — их бесперебойную работу, защиту данных от потери и утечки. Уверена, что технологическое сотрудничество наших компаний принесет пользу нашим общим заказчикам и развитию отрасли в целом».