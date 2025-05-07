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В исполнительных органах Рязанской области теперь в три раза быстрее подводят итоги совещаний с помощью ИИ ​

В правительстве Рязанской области стали использовать «Контур.Толк» от экосистемы для бизнеса «Контур». Платформа автоматически создает резюме встреч, которые проводят по видеосвязи. Курирует направление в Рязанской области Центр информационных технологий Рязанской области. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Тестирование показало, что время на обработку итогов совещаний сократилось на 65%. Сервис анализирует запись встречи и с помощью ИИ формирует краткое содержание с основными тезисами и принятыми решениями.

Максим Соников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области: «Искусственный интеллект, уже ставший неотъемлемой частью нашей жизни, активно развивается и расширяет спектр применения. Автоматическое создание резюме совещаний — еще один шаг к экономии времени и усилий специалистов. Эта технология значительно снижает трудозатраты на подготовку протоколов — неотъемлемого элемента как государственного, так и, потенциально, коммерческого делопроизводства. При выборе решения мы уделили особое внимание вопросам конфиденциальности, чтобы исключить несанкционированный доступ к данным».

Технология распознавания речи, которая используется в «Контур.Толке», справляется как с короткими, так и с продолжительными встречами. Система переводит запись в текст: убирает междометия, распознает аббревиатуры, прописывает числительные цифрами, расставляет знаки препинания. Затем делает краткое резюме: получается понятный текст, легкий для восприятия.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «Мы в «Контуре» фиксируем реальный экономический эффект от внедрения ИИ, поэтому продолжаем развивать такие технологии и интегрировать их в продукты нашей экосистемы. «Контур.Толк» — один из таких сервисов. Он позволяет существенно сократить время на подведение итогов встреч, упростить работу с документацией и ускорить процесс принятия решений. Даже если сотрудник не присутствовал на совещании, он легко сможет ознакомиться с содержанием обсуждения и выводами коллег».

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