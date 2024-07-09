«СКБ Контур» и «Русский Свет» договорились о сотрудничестве в направлении КЭДО ​

8 июля 2024 г. заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и директор Уральского региона компании «Русский Свет» Олег Глухов подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о запуске совместного проекта, связанного с обменом кадровыми документами между работодателем и сотрудниками. Основное направление сотрудничества — повышение эффективности и масштабируемости бизнес-процессов компании «Русский Свет» с применением технологии кадрового электронного документооборота (КЭДО) от Контура. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Внедрение кадрового электронного документооборота позволяет оптимизировать процесс обмен документами. Для таких крупных компаний с филиалами по всей стране, как «Русский Свет», это инструмент, который поможет значительно ускорить подписание кадровых документов и минимизировать задержки при отправке почтой или доставкой».

Безбумажный обмен документами снижает затраты на расходники для печати и экономит время на рутинных задачах, связанных с отправкой документов и сбором подписей сотрудников. Подписание и отправка документов проходит в электронном виде — это упрощает документооборот и делает его более прозрачным и контролируемым.

Олег Глухов, директор Уральского региона компании «Русский Свет»: «Компания “Русский Свет” идет в ногу со временем и поэтому было принято решение сделать очередной новый шаг на пути развития электронного документооборота вместе с нашим партнером, компанией СКБ Контур. Мы ожидаем, что использование КЭДО позволит “Русскому Свету” повысить оперативность подписания кадровых документов, а также позволит сэкономить денежные средства за счет уменьшения почтовых расходов, бумаги и принтеров».