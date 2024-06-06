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«СКБ Контур» и вендор НОТА запускают совместные инициативы для цифрового импортозамещения

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, холдинг «Т1», подписали соглашение, чтобы совместно работать над проектами в области цифрового импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Контур и вендор НОТА динамично движутся в сторону создания экосистем продуктов и решений для предпринимателей. Это служит хорошим фундаментом для налаживания взаимодействия между нашими командами. Не сомневаюсь, что взаимный обмен опытом, компетенциями и экспертизой в области интегрированных коммуникационных решений для бизнеса будет способствовать увеличению технологического потенциала «Контура» и «Т1», позволит расширить линейку предлагаемых функциональностей и повысить эффективность работы наших клиентов».

Компании нацелены на модернизацию цифровой инфраструктуры с помощью современных технологий и программных продуктов, разработанных совместными усилиями. Они также намерены создать методики, которые помогут бизнесу адаптироваться к изменениям digital-экономики.

Важным аспектом сотрудничества станет тестирование совместимости продуктов обеих компаний для их интеграции. Стороны намерены обмениваться многолетним опытом и накопленной методологической информацией, что позволит укрепить партнерские отношения.

Еще одно направление общей работы — выявление потребностей в отечественных ИТ-продуктах. Стратегическое партнерство поможет компаниям продвинуться в области цифровой трансформации бизнеса в условиях импортозамещения.

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Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, холдинг «Т1»: «Технологическое сотрудничество — неотъемлемая часть стратегии холдинга «Т1» и процесса импортозамещения в целом. Российские вендоры находятся в ситуации серьезного вызова — в кратчайшие сроки создать продукты, не уступающие по функциональности и производительности решениям международных игроков, которые развивали платформенные решения и продвигали экосистемы продуктов. Очевидно, что пройти эту дистанцию без потери качества можно только интегрируясь с другими лидерами индустрии, к числу которых, безусловно, относится и СКБ Контур».

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