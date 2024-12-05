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Avanpost FAM/MFA+ стали безопаснее: вышла обновленная версия системы аутентификации

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, сообщает о выпуске версии 1.13 системы многофакторной аутентификации Avanpost FAM/MFA+. Обновление направлено на повышение уровня информационной безопасности и оптимизацию работы каждого компонента системы, обеспечивая бизнесу защиту данных и интеграцию с различными ИТ-инфраструктурами. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Обновленный релиз серверного компонента Avanpost FAM Server включает ряд усовершенствований, среди которых особое внимание уделено безопасности и удобству эксплуатации. В составе обновления представлен новый отчуждаемый компонент Avanpost FAM SelfService, который теперь позволяет пользователям работать с интерфейсами аутентификации OIDC и SAML. Это расширение улучшает доступность сервиса и упрощает подключение к внешним системам с высокой степенью защиты.

Ключевые изменения

Публикация интерфейсов OIDC и SAML с помощью нового компонента Avanpost FAM SelfService, что позволяет значительно упростить интеграцию с внешними платформами и повысить безопасность аутентификации.

Подключение к API Telegram: разработаны и развернуты в кластерном режиме сервисы подключения к API Telegram, открывающие новые возможности для аутентификации и расширяющие спектр доступных каналов взаимодействия с пользователями.

Расширение функций административной консоли: введены инструменты для отладки интеграции с RADIUS-приложениями и gRPC-клиентами, что дает администраторам гибкость и удобство управления аутентификацией.

Унификация механизма аутентификации: теперь система поддерживает единую методику взаимодействия с внешними провайдерами, что улучшает стабильность работы и сокращает риски ошибок при подключении.

Усовершенствованная аутентификация по протоколу Kerberos.

Добавление механизма настройки через административную консоль Avanpost FAM Server включения/выключения функционала самостоятельной регистрации пользователей при прохождении аутентификации.

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Усовершенствование принципа загрузки пользователей в группы из Microsoft Active Directory: в обновленной версии дозагрузка групп MS AD, в которых содержится более 1500 пользователей, осуществляется автоматически.

Разработка возможности восстановления забытого пароля от учетных записей пользователей: при условии наличия у данных пользователей одинаковых e-mail и номеров телефонов.

Добавление возможности установки срока действия для аппаратных OTP-генераторов.

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Безопасность

Релиз Avanpost FAM/MFA+ 1.13 также направлен на улучшение пользовательского опыта для конечных пользователей и администраторов. Повышена общая стабильность и отказоустойчивость системы, а также эффективность работы Avanpost Authenticator и Avanpost FAM SelfService.

«Обновление Avanpost FAM/MFA+ 1.13 демонстрирует приверженность компании к обеспечению высоких стандартов информационной безопасности и удобству эксплуатации системы многофакторной аутентификации. С помощью Avanpost FAM/MFA+ 1.13 заказчики смогут вывести управление доступом на новый уровень удобства, улучшить интеграцию с корпоративными системами и повысить общий уровень защищенности инфраструктуры, — сказал Дмитрий Грудинин, владелец линейки продуктов Avanpost MFA+/FAM. — Новый релиз уже доступен для пользователей, готовых модернизировать свои системы аутентификации, и представляет собой эффективное решение для безопасности корпоративных данных в условиях растущих требований к цифровой безопасности бизнеса».

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