В RooX UIDM расширены возможности аутентификации сотрудников

Система RooX UIDM расширена дополнительными возможностями для доступа сотрудников к корпоративным приложениям, операционным системам и сетевой инфраструктуре. Это увеличивает покрытие сценариев безопасного доступа в неоднородном ИТ-ландшафте, характерном для крупных и средних компаний.

Сотрудники крупных и средних компаний ежедневно используют в работе множество программ: системы управления проектами, ERP, CRM, КЭДО и другие. В каждой отдельной программе могут быть разные типы пользователей с разными правами доступа. Также в крупных компаниях ИТ-ландшафт часто включает в себя разные типы устройств (серверы, стационарные компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, Wi-Fi-роутеры и многие другие) с различными ОС. И для всех этих вариантов необходимо обеспечить безопасный и удобный доступ.

В системе RooX UIDM были расширены функциональные возможности аутентификации, типично востребованные в корпоративном сегменте, чтобы обеспечить максимальное покрытие сценариев доступа. К существующим возможностям аутентификации в веб- и мобильные приложения (логин-пароль, биометрия, OTP и TOTP, КЭП, аутентификация по протоколу Kerberos и др.) были добавлены аутентификация по протоколу RADIUS, адаптивная многофакторная аутентификация в ОС Windows и Linux.

Поддержка RADIUS-протокола в RooX UIDM дает возможность подключить к единой учетной записи сотрудника не только веб-приложения, но и сетевую инфраструктуру и сервисы, которые работают по другим протоколам, в частности, VPN, Wi-Fi, FTP-серверы, Linux-машины и RDP-серверы.

Что касается многофакторной аутентификации при входе в операционные системы, то в этом случае также можно реализовать дополнительные шаги и проверки. В частности, можно блокировать доступ на некоторое время после нескольких неудачных попыток входа, проверять наличие у пользователя ограничений доступа или любых внешних блокировок.

«Риски кибербезопасности растут соразмерно масштабам цифровой трансформации и изменениям в геополитике. Сегодня любая уязвимость может стать критичной и пренебрегать защитой какой-либо из систем недопустимо. Понимая запрос бизнеса на продвинутые методы аутентификации, мы продолжаем развивать RooX UIDM и добавлять новые функции, которые позволят закрывать большинство потребностей корпоративного сектора», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.