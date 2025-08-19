Multifactor и Solar SafeInspect усиливают защиту учетных записей привилегированных пользователей

«Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, подтвердили интеграцию своих решений для защиты привилегированных учетных записей. PAM-система Solar SafeInspect совместно с решением Multifactor обеспечат безопасность жизненно важных данных и критических ИТ-ресурсов российских клиентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Совместимость PAM-платформы «Солара» с системой двухфакторной аутентификации расширяет возможности внедрения продукта в компаниях, где существует высокий спрос на управление доступом подрядчиков и контроль привилегированных учетных записей. Это особенно актуально для телеком-сегмента, транспортной и логистической отрасли, цифровых сервисов и ИТ-индустрии. Клиентам с критической инфраструктурой будет доступно комплексное решение Solar SafeInspect с функцией дополнительной проверки доступа к учетной записи пользователя даже при удаленном подключении к рабочей сессии.

Многоуровневая аутентификация распространяется на привилегированные учетные записи: например, администратора, подрядчика или сотрудника – всех, кто обладает повышенными правами. Такой способ входа предотвращает попытку проникновения злоумышленников к чувствительной информации и системам клиентов, даже в случае кражи или утечки учетных данных.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр российского ПО Минцифры России под № 7046.

Solar SafeInspect — PAM-платформа, предназначенная для контроля и защиты привилегированных учетных записей и сессий в современных информационных системах: как классических, так и облачных. Решение обеспечивает безопасный доступ к конфиденциальным данным и ресурсам, контролируя действия пользователей с повышенными правами и записывая всю их работу в системе. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России – №3341 от 3 мая 2017 г.

«Взаимная интеграция системы Multifactor с платформой Solar SafeInspect создает комплексную систему безопасности, которая защищает сеть компании, все ее информационные системы, каналы передачи данных и хранилища информации от несанкционированного доступа с учетом потребностей и специфики заказчика. Благодарим группу компаний «Солар» за плодотворное сотрудничество. Наши команды продолжат улучшать собственные продукты, чтобы мы могли предоставить ИТ-рынку максимально защищенные и эффективные инструменты для работы с чувствительными данными», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«В технологическом партнерстве с «Мультифактор» мы последовательно расширяем клиентскую базу для технологий «Солара». Во многих сегментах – от энергетики до госструктур – двухфакторная аутентификация привилегированных учетных записей становится обязательным требованием. Поэтому мы видим перспективы для внедрения обоих продуктов и развития совместных проектов по комплексному управлению доступом к чувствительной информации и критичным бизнес-процессам компаний», — отметил Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Подключение пользователя к корпоративным ресурсам происходит через Solar SafeInspect. Для дополнительной защиты PAM-система обращается к Multifactor Radius Adapter (радиус-серверу), который проверяет, требуется ли для этого пользователя второй фактор аутентификации. Помимо ввода обычного логина и пароля, PAM-система отправляет запрос пользователю на дополнительную аутентификацию в мобильное приложение Multifactor.

Если многофакторная проверка включена, Multifactor отправляет пользователю одноразовый код, например, через мобильное приложение. Одновременно Solar SafeInspect отображает на экране форму для ввода этого кода. Сотрудник вводит полученный пароль, и PAM-система передает его обратно в Multifactor для проверки.

Multifactor сравнивает введенный код с тем, что был отправлен пользователю. Если они совпадают, радиус-сервер подтверждает аутентификацию, а Solar SafeInspect предоставляет доступ к защищенным ресурсам.

Таким образом, даже если злоумышленник получит логин и пароль, без второго фактора он не сможет войти в систему. Весь процесс верификации пользователя занимает считанные секунды, но при этом обеспечивает повышенный уровень безопасности.

Кроме того, клиенты могут найти инструкцию по настройке Multifactor с Solar SafeInspect на официальном сайте разработчика двухфакторной аутентификации и в «Личном кабинете ИБ» «Солара».