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Сивак Николай
УПОМИНАНИЯ
Сивак Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
|Ступин Родион 6 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Шаповаленко Татьяна 1 1
|Малютин Данил 1 1
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Кузнецов Максим 21 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 118 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 434 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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