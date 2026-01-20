Разделы

Шаповаленко Татьяна


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Антропоморфный робот «Арди» начал консультировать посетителей в Центре Рошаля 1
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шаповаленко Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2076 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 1
Implant - Имплант 180 1
dStream 2 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 1
Фотокамеры - Цифровой шум - Digital noise - Цветной шум 86 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 10 1
Philips IntelliSpace 6 1
Сивак Николай 13 1
Малютин Данил 1 1
Ступин Родион 9 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413432, в очереди разбора - 729692.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

