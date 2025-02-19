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Ступин Родион



19.02.2025 Сеть клиник «‎Будь Здоров» планирует расписание врачей с помощью российской WFM-системы PlanForce 1
12.09.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила в мобильном приложении сервис диагностики кожи 1
10.06.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов 1
10.07.2023 Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси» 2
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ступин Родион и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2056 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 2
Ингосстрах СПАО 422 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 1
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1278 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2092 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4507 1
Оцифровка - Digitization 4569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1551 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 528 1
dStream 2 1
Implant - Имплант 86 1
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 1
Стандартизация - Standardization 2137 1
Фотокамеры - Цифровой шум - Digital noise - Цветной шум 86 1
Apple iOS 7841 2
Google Android 14058 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 2
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 8 1
Philips IntelliSpace 6 1
Трошин Роман 1 1
Сивак Николай 5 1
Суховей Елена 5 1
Малютин Данил 1 1
Шаповаленко Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4381 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 789 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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