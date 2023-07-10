Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Суховей Елена


СОБЫТИЯ


Закупки уходят в цифру: как устроен современный B2B-маркетплейс 1
10.07.2023 Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси» 1
18.08.2021 Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России 1
26.07.2017 Сервис Price.ru удвоил выручку в I полугодии 2017 1
10.09.2008 Россия: безлимитные тарифы отменяются 1
30.05.2008 «Билайн» запускает новую услугу для дачников 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Суховей Елена и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9194 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
Logitech 427 1
Merlion - Oklick - Оклик 36 1
Defender 147 1
KYE Systems - Kung Ying Enterprises 4 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
МегаФон 9892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12841 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12997 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5386 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13323 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28939 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11457 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34007 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57332 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4900 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1560 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1689 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 233 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 624 1
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 270 1
Аксессуары 4131 1
Стандартизация - Standardization 2239 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5658 1
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3273 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1
S8 Capital - Price.ru 59 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Поликарпов Иван 8 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Ступин Родион 9 1
Осадчая Ирина 64 1
Проколов Роман 48 1
Королев Игорь 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 156806 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45700 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Европа 24631 1
Китай - Тайвань 4135 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53452 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6667 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25991 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5905 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6405 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8128 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405890, в очереди разбора - 733458.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще