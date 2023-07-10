Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси»

Операционный блок B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил Родион Ступин.

Родион Ступин является профессионалом в области операционного управления, в том числе корпоративными закупками. Специализацией Родиона Ступина являются запуск и развитие офлайн-сетей компаний, глубокое понимание специфики работы с крупными клиентами, трансформация и централизация организационной структуры, стандартизация и оптимизация бизнес-процессов, управление материально-техническими запасами, автоматизация процессов эксплуатации технологического оборудования и складских ресурсов. Родион Ступин обладает опытом выстраивания, управления и трансформации закупочными процессами, что оказало влияние на решение обеих сторон о совместном сотрудничестве.

В зоне ответственности Родиона Ступина в «Максмарт» будут цели по развитию бизнеса, в том числе увеличение пула поставщиков и дистрибьютеров на платформе, расширение географии логистики и складов, рост количества стратегических клиентов и, в рамках бизнес-стратегии, развитие новых направлений монетизации бизнеса.

Одним из приоритетных направлений деятельности Максмарт на 2 полугодие 2023 и на 2024 г. является развитие офлайн-сети и распределительных центров в крупнейших субъектах РФ. Одной из приоритетных задач для Родиона Ступина на посту операционного директора «Максмарт» будет развитие данного направления. В планах маркетплейса открытие не менее 10 распределительных центров до конца 2024 г.

Родион Ступин, операционный директор B2B-маркетплейса «Максмарт», сказал: «Я рад присоединиться к команде «Максмарт» как одному из самых ярких проектов на B2B-рынке электронной коммерции. Для меня очень ценно, что первый B2B-маркетплейс в России, который реализовал алгоритм полного цикла по аналогии с B2C-маркетплейсами, оказал мне доверие и пригласил в проект. Хочу выразить благодарность и своим бывшим коллегам из ГК «Медси», с которыми мы прошли долгий плодотворный путь и достигли хороших бизнес-результатов. Также, благодарю «Максмарт» за решение о моем назначении. Уверен, что мой опыт развития продуктов и управления операционной эффективностью позволит нам совместно достичь высоких результатов и укрепить позиции «Максмарт» на рынке».

Родион Ступин окончил факультет экономики и менеджмента РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. С 2010 по 2017 г. работал в ЗАО РНПК («Роснефть»). В 2013 г. возглавил департамент закупок материально-технических ресурсов компании. С 2017 г. вступил в должность операционного директора ГК «Медси».

Сергей Васильев, «Отэко-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту по

В рамках ежегодного рейтинга лучших директоров по закупкам Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) и Ассоциации директоров по закупкам был признан лучшим директором по закупкам в частной компании в 2020 г.

«B2B-маркетплейс «Максмарт» на текущий момент занимает уверенную позицию на рынке быстрых корпоративных закупок стандартизованной номенклатуры, осуществляемых без тендеров. Мы рассчитываем, что с приходом Родиона Ступина в компанию мы достигнем оборота до 30 млрд руб. в год в горизонте нескольких лет, а также займем лидирующие позиции в сегменте закупок стандартизованной номенклатуры как по количеству поставщиков, так и по востребованности среди B2B-клиентов», — сказала Елена Суховей, генеральный директор B2B-маркетплейса «Максмарт».

Крупные компании нуждаются в организованных закупках товаров на постоянной основе. В последние годы сектор корпоративных закупок идет в сторону полной автоматизации закупочных процессов. Для крупных промышленных компаний и других секторов экономики актуально повышение своей операционной эффективности, которую может обеспечить максимальная цифровизация бизнес-процессов. По статистике, закупка товаров стандартизированной номенклатуры занимает порядка 30% по количеству покупаемых позиций: это различные молотки, отвертки и так далее. А в объеме закупок – около 5–10%. Формат таких закупок постепенно переходит в онлайн, и новыми площадками продаж становятся B2B-маркетплейсы.

По данным компании «Максмарт», сотрудничество с маркетплейсами полного цикла для юридических лиц позволяет сократить сроки поставок товаров для компаний-клиентов в среднем с 90 до 20 дней, а средний чек поставщика, работающего на площадке, может вырасти в 20 и более раз.