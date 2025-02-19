Сеть клиник «‎Будь Здоров» планирует расписание врачей с помощью российской WFM-системы PlanForce

Федеральная сеть клиник «‎Будь Здоров» успешно запустила в эксплуатацию WFM-систему PlanForce. Это разработка из линейки продуктов ALFA HR, которая позволяет управлять рабочим временем персонала. Об этом CNews сообщили представители компании «Ингосстрах».

«‎Одна из основных ценностей нашей компании – человекоцентричность, это предполагает, что в центре нашей работы человек – врач и пациент. С одной стороны, мы создаем условия для комфортной работы врачу, чтобы он в свою очередь качественно и своевременно оказывал помощь каждому нашему пациенту. Поэтому важно составлять расписание работы врачей так, чтобы было удобно и пациентам, и врачам. С другой стороны, в конечном итоге это принесет прямую выгоду клинике, так как позволит эффективно планировать рабочие процессы, эффективно распоряжаться ресурсами, в том числе рабочим временем врача‎», – отметил Родион Ступин, генеральный директор сети клиник «‎Будь Здоров».

Сеть клиник «‎Будь Здоров» за год помогает более 300 тыс. пациентов. В компании сегодня трудится более 2400 специалистов. В числе основных приоритетов сети - цифровизация и внедрение передовых технологий.

В WFM-системе заложены алгоритмы, которые помогают составить оптимальные расписания врачей с учетом загрузки кабинетов и оборудования. При этом учитываются потребность клиники в специалистах, поток пациентов, пожелания самих врачей по времени и датам. Система обрабатывает эти данные и строит графики, которые наиболее соответствуют целям: максимально загрузить кабинеты или равномерно распределить смены. Такое планирование расписаний позволяет сделать приемы еще более доступными, особенно в пиковый сезон, и избежать накладок.

В PlanForce встроено управление отклонениями от графиков: сверхурочными, отпусками, замещениями. На основе графиков и отклонений от них автоматически заполняется табель. Это сокращает время работы с ним администраторов, нормировщиков и бухгалтеров.

Система запущена в эксплуатацию в трех пилотных клиниках: в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. PlanForce подключили к системе кадрового учета, откуда поступают сведения об оргструктуре, штатном расписании и кадрах. Интегрировали с медицинской информационной системой для записи пациентов. В 2025 г. предстоит масштабирование на всю сеть.

Российская WFM-система PlanForce создана для управления трудовыми ресурсами. Она позволяет планировать графики, вести детальный учет рабочего времени и рассчитывать его оплату. Учитывает особенности труда на предприятиях с множеством специальностей и сложными графиками выходов, разными условиями труда, территориями, юридическими лицами. Алгоритмы используют положенные коэффициенты, надбавки и доплаты, применяя их к каждому отрезку отработанного времени. Такие особенности характерны не только для медицины, но и для производства, промышленности, логистики.