ГК «Солар»: потребление ИБ-сервисов малым и средним бизнесом в России может удвоиться к 2030 г. до 35-37 млрд рублей

Группа компаний «Солар» оценивает, что объем потребления сервисов ИБ в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП) в России может вырасти более чем в два раза – с текущих 15 млрд руб. в год до 35–37 млрд руб. к 2030 г. на фоне роста цифровизации и актуальных киберугроз. Востребованность услуг информбезопасности среди представителей МСП подтверждают результаты опроса по оценке бюджетов и планов компаний на развитие информационной безопасности.Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Данные основаны на опросе представителей B2G, B2B и B2SM, которые выбирают или внедряют решения цифровой безопасности. Минимальная выборка – от 200 респондентов на каждый сегмент. В рамках исследований к B2SMB (малый и средний бизнес) сектору отнесены компании с объемом выручки менее 800 млн руб. в год или с менее 250 сотрудников.

Ключевые тренды потребления сервисов информбезопасности среди малого и среднего бизнеса

82% российских предприятий малого и среднего бизнеса столкнулись с киберинцидентами в течение последнего года.

Компании в сегменте СМБ с выручкой до 15 млн руб. в год готовы тратить на ИБ в среднем около 5000 руб. в месяц. Организации с годовой выручкой от 15 до 100 млн руб. могут тратить на ИБ порядка 25 тыс. руб. в месяц, с выручкой свыше 100 млн в год – около 200 тыс. рублей ежемесячно.

62% российских предприятий малого и среднего бизнеса предпочли бы приобретать ИБ-решения у одного подрядчика. Больше половины (56%) представителей МСП не готовы инвестировать в индивидуальные продукты в области ИБ ввиду их более высокой стоимости и предпочли бы готовые сервисы по подписке.

«Сегмент малого и среднего бизнеса становится все более значимым для российской экономики – зарегистрировано более 6 млн предприятий малого и среднего бизнеса, их выручка по официальным данным, достигла 2,5 трлн в 2024 г. Исследования, проведенные «Соларом», говорят о том, что больше 80% малых и средних компаний регулярно сталкиваются с теми же типами киберугроз, что и крупные компании, но располагает куда меньшими ресурсами для защиты. Это представляет риск не только для самих представителей сегмента, но и для крупных организаций – нередко именно небольшие компании-подрядчики становится «уязвимым звеном» в атаках на более масштабных игроков. Уже к 2030 году объем потребления ИБ-сервисов в МСБ может вырасти более чем вдвое – и мы ожидаем, что за этот рынок развернется острая конкуренция. Наша задача как отрасли в том, чтобы обеспечить этому сегменту доступные, надежные и простые в использовании инструменты защиты, отвечающие специфическим потребностям малого бизнеса», – сказал коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак.

Рост угроз и спрос на защиту

Малый и средний бизнес все чаще становится объектом киберугроз – как вследствие общего роста числа атак, так и в роли звена в цепочках поставок крупных компаний. Согласно аналитике ГК «Солар», 82% российских МСП столкнулись с киберинцидентами в 2024 г. Наиболее распространенные угрозы: бот-атаки – зафиксированы у каждой четвертой компании; вирусные заражения и фейковые регистрации – у каждой пятой.

Чаще всего – от нескольких раз в месяц и больше – малый и средний бизнес сталкивается с атаками ботов, фишингом, DDoS-атаками и фейковыми регистрациями. Последние также называются «спам-заявками» и чаще всего совершаются специальными спам-ботами по инициативе хактивистов или хакеров по заказу конкурентов. При большом количестве фейковых регистраций или брони бизнес теряет административный ресурс на их обработку, клиенты лишаются возможности достучаться до компании, а сама организация лишается заказчиков и, соответственно, прибыли.

С учетом профиля угроз наибольшим спросом в сегменте МСБ пользуются сервисы кибербезопасности по подписной модели. Среди востребованных направлений – защита веб-ресурсов и сетевая безопасность.

Сегодня на рынке по-прежнему ощущается дефицит решений, адаптированных под малые компании. При этом стоимость базовой защиты от DDoS-атак начинается от 1200 руб., а тариф включающего защиту от сайта от DDoS, предотвращение взлома и блокировку ботов – от 7800 руб. в месяц. Такие сервисы могут быть доступны для компаний с небольшим штатом и сетевой структурой – например, для розничных точек или компаний сферы услуг.

Расходы на информационную безопасность растут вместе с выручкой компаний

Почти половина (48%) представителей МСБ с выручкой до 15 млн руб. в год готовы тратить до 5 тыс. руб. ежемесячно на обеспечение кибербезопасности. При выборе решений для них ключевыми факторами являются возможность подписки, онлайн-доступ и отсутствие необходимости дополнительных настроек на своей стороне.

В то же время, 46% организаций с ежегодной выручкой до 100 млн руб. готовы выделять ежемесячно более высокий бюджет — от 10 тыс. руб. до 25 тыс руб. А более трети компаний (37%) с ежегодным доходом свыше 100 млн руб. готовы тратить на внедрение и использование ИБ-продуктов ежемесячно от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Клиенты с таким бюджетом на ИБ ориентируются на наличие технической поддержки, формат «все в одном» и возможность кастомизации. Таким образом, масштаб бизнеса и его уровень дохода напрямую влияют на развитие ИБ-инфраструктуры — чем выше показатели, тем важнее обеспечение безопасности ее контура.

Также согласно исследованию, 62% российских компаний предпочли бы приобретать ИБ-решения у одного подрядчика. Это может свидетельствовать о стремлении упростить управление безопасностью: чем меньше точек входа, тем легче контролировать риски и управлять расходами.

Все малые и средние предприятия отмечают важность таких факторов, как стоимость, техническая поддержка, простота установки и запуска решений.

Запрос на доступные и гибкие решения

По результатам опросов ГК «Солар», преимущественно представители МСБ (56%) не рассматривают для себя индивидуальные решения. Готовность инвестировать в гибкость и интеграции напрямую зависит от бюджета и зрелости бизнеса – доля готовых к индивидуальным решениям заказчиков растет вместе с выручкой компании.

При этом 44% респондентов заинтересованы в гибких и индивидуальных подходах к обеспечению информационной безопасности под конкретный запрос и задачи.