Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Солар» и «Гарда» создают центр экспертизы в сфере кибербезопасности

Группы компаний «Солар» и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информационной безопасности. Компании запускают отраслевой центр экспертизы кибербезопасности, который объединит усилия двух вендоров в области инноваций и внедрения лучших российских и мировых технологических практик. В число приоритетных отраслей для двух компаний вошли финансовый, телекоммуникационный, промышленный сектор, ИТ-индустрия, ритейл и электронная коммерция, медиабизнес.

«Запуск центра экспертизы — ответ на сегодняшние вызовы киберустойчивости российских цифровых систем. Совместно мы сможем не только отслеживать глобальные тренды, но и немедленно воплощать их в работающие инструменты, повышая уровень защищенности наших клиентов и целых отраслей экономики», — сказал Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда».

В рамках центра экспертизы в кибербезопасности компании намерены содействовать разработке и внедрению инновационных технологий, включая инициативы по повышению эффективности отраслевых проектов. «Солар» и «Гарда» также планируют взаимодействие в сфере разработки, тестирования и применения решений в рамках комплексных проектов по кибербезопасности, что позволит сформировать бесшовный пользовательский опыт для компаний, использующих решения обоих вендоров.

«Мы последовательно расширяем партнерство с компаниями, которые обладают глубокой экспертизой в области разработки и внедрения ИБ-технологий. Таким образом вместе мы формируем среду для изучения трендов и их адаптации к реальным задачам российского бизнеса, выявляем новые востребованные ниши и перспективные сферы для сотрудничества IT- и ИБ-вендоров», − сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Продуктовый портфель «Гарда» охватывает более 10 систем и сервисов, построенных на собственных технологиях, сертифицированных ФСТЭК и включенных в реестр российского ПО.

Технологический портфель «Солара» в свою очередь объединяет около 30 продуктов и сервисов в сфере кибербезопасности, включая собственные технологии в области DLP- и SWG-платформ, решения в области сетевой безопасности, безопасной разработки, анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ. Управляемые сервисы кибербезопасности (MSSP), в основе которых лежит крупнейшая Big Data по киберугрозам в России, также усиливают позиции «Солара».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще