Prof-IT Group и «Солар» начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности для промышленных предприятий

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В рамках партнерства компании будут совместно реализовывать проекты по повышению киберустойчивости промышленного сектора экономики. Среди приоритетных направлений для сотрудничества — компании, представляющие отрасль автомобилестроения, машиностроения, металлургические компании, предприятия пищевой и нефтехимической промышленности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Prof-IT Group и ГК «Солар» сфокусируются на разработке комплексных предложений в рамках проектирования и внедрения информационных систем с дальнейшим обеспечением их высокой доступности и защищенности. Интегратор включает в портфель технологии «Солара» по сетевой безопасности (Solar NGFW и Solar webProxy), управлению доступом (IdM-система Solar inRights и PAM-система Solar Safeinspect) и защите данных (DLP-платформа Solar Dozor).

«Партнерство с “Солар” усиливает наш портфель решений в области информационной безопасности. Мы видим большой потенциал в совместных проектах для промышленности, где востребованы надежные и масштабируемые системы защиты. В фокусе у нас тяжелое машиностроение, горнодобывающая металлургия, пищевая и нефтехимическая промышленность», — отметил Алексей Щербаков, руководитель направления по цифровой инфраструктуре Prof-IT Group.

Сотрудничество двух компаний отражает актуальные запросы промышленного сектора, связанные с защитой от растущего числа киберугроз и высокими требованиями со стороны регуляторов в сфере ИБ. Так, по данным Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, в I квартале 2025 г. на одно производственное предприятие приходилось более 200 инцидентов ИБ, их число выросло в пять раз по сравнению с IV кварталом 2024 г. Средний прирост по всем отраслям составил 3,2 раза. Эксперты Solar 4Rays также отмечают, что основные риски для промышленных компаний — это кибершпионаж и действия APT-группировок, а также MitM-атаки (man-in-the-middle или «человек посередине»), которые еще сильнее усложняют задачу по обнаружению злоумышленников.

«В основе разработок “Солара” лежат атакоцентричные технологии, которые постоянно обогащаются данными крупнейшей “бигдаты” в сфере кибербезопасности в России. В партнерстве с Prof-IT Group мы предлагаем комплексные решения, соответствующие высоким требованиям регуляторов рынка и актуальным запросам бизнеса. Партнерство также расширяет портфель ИБ-проектов и потенциал для продвижения наших технологий в новых клиентских сегментах», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Prof-IT Group и «Солар» планируют сосредоточиться на внедрении решений для промышленных предприятий с упором на требования по защите КИИ. Партнерство позволит клиентам Prof-IT Group получить доступ к технологиям кибербезопасности и экспертной поддержке на всех этапах реализации сложных комплексных проектов.