Разделы

ПО Софт Безопасность
|

VK Tech и «Солар» будут развивать совместные проекты в сфере кибербезопасности

VK Tech и группа компаний «Солар» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнеры планируют совместно развивать решения в сфере коммуникаций и программного обеспечения, проекты по повышению навыков кибербезопасности для сотрудников коммерческого и государственного секторов. В периметр соглашения также войдут развитие средств защиты корпоративных данных, распространение комплексных решений для безопасной разработки, применение технологий для защиты веб-сервисов и технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Технологические партнерства — это основа развития и ключ к решению задач любого масштаба. Именно благодаря объединению усилий с другими ведущими компаниями мы можем предлагать нашим клиентам передовые решения, которые не только соответствуют текущим требованиям, но и опережают их. Партнерства позволяют нам расширять технологические возможности, создавать более гибкие и мощные инструменты для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech.

Портфель решений и сервисов кибербезопасности «Солар» и VK Tech будет ориентирован на крупных корпоративных и государственных заказчиков, технологические компании, для которых важно сформировать сквозную информационную безопасность с партнерами на уровне сотрудников, технологий и процессов.

Основой для партнерства со стороны «Солара» станут уже существующие решения в области защиты данных, безопасной разработки, сервисы мониторинга, аналитики и противодействия киберугрозам. В реализации совместных проектов вендор планирует привлекать экспертизу собственных специалистов, подкрепленную опытом защиты ИБ-инфраструктуры государственных организаций, крупнейших российских банков, промышленных компаний, маркетплейсов и цифровых сервисов.

Так, экспертиза и решения «Солара» будут востребованы для развития практики DevSecOps среди компаний, использующих среду разработки VK Tech и по цепочке влияющих на уровень защищенности конечных решений: веб- и мобильных приложений, программных продуктов.

Корпоративные клиенты «Солара» и VK Tech получат доступ к партнерским сервисам кибербезопасности для защиты веб-ресурсов от DDoS-, веб-атак и спам-ботов, защиты облачной инфраструктуры и баз данных.

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы
Импортонезависимость

В направлениях киберграмотности «Солар» поделится практикой социотехнических исследований, проверки практических навыков сотрудников компаний, которые чаще всего становятся жертвами фишинговых атак и социальной инженерии.

«Солар» планирует привнести свой опыт исследований и разработки ИБ-решений с применением искусственного интеллекта для эффективного противодействия постоянно меняющимся угрозам. В настоящее время в компании используют ИИ для защиты информации, включая конфиденциальную, внедряют в модули в решениях по управлению доступом, применяют машинное обучение в сервисах противодействия кибератакам.

«Любые проекты по цифровой трансформации бизнеса повышают приоритет кибербезопасности. Поэтому в рамках сотрудничества с VK Tech мы формируем основу для сквозной кибербезопасности на уровне крупных заказчиков и их партнеров. Технологический бизнес в результате получит возможность защитить инфраструктуру от наиболее актуальных типов киберугроз и обеспечить необходимый уровень информационной безопасности с учетом требований крупных компаний и госсектора», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

Гигантский производитель смартфонов и умной техники решился на полный отказ от Android. До «дня икс» меньше недели

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: