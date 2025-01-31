Kaspersky Who Calls: в 2024 г. больше половины пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством

По данным Kaspersky Who Calls, в 2024 г. доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, выросла на 18 процентных пунктов по сравнению с 2023 г. и составила 61%. Различные спам-звонки в 2024 г. получали больше 90% пользователей. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что легенды злоумышленников постоянно эволюционируют и становятся все более сложными. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за 2024 и 2023 гг.

«В конце прошлого года злоумышленники стали использовать новые легенды: в первом звонке они представляются сотрудниками организаций из сферы ЖКХ и просят назвать не связанную с финансами информацию, например продиктовать показания счетчиков. Если жертва продолжила общение со звонящими, обычно ее уведомляют о необходимости замены счетчиков, на которую якобы надо записаться, используя одноразовый код от личного кабинета информационной системы. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и запрашивают от ее имени какую-либо справку, которая не требует дополнительного подтверждения. В дальнейшем мошенники связываются с жертвой уже через несколько дней, в этот раз представляясь регуляторами. Они сообщают о взломе личного кабинета, пугают информацией об оформленном на пользователя кредите и просят оказать содействие. В дальнейшем схема развивается традиционно: злоумышленники вынуждают жертву подтвердить транзакцию, снять и передать им средства, привязать новое устройство к банковской системе или получить доступ к онлайн-банку, чтобы в дальнейшем украсть деньги жертвы», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Среди других приемов телефонных мошенников, которые остаются актуальными в 2025 г., эксперты отмечают многоступенчатые атаки с предварительной перепиской с потенциальной жертвой в мессенджерах; рассылку зловредных программ, например троянцев с функцией удаленного доступа под видом полезных приложений; использование предзаписанных голосовых дипфейков; звонки с иностранных номеров, которые человек может принять за региональные.

Для защиты от актуальных угроз в решении Kaspersky Who Calls появилась новая функциональность: теперь пользователи смогут получать уведомление, если звонок идет не из их страны. Обновление доступно в премиум-версии решения для Android начиная с версии 1.59.0.204. Чтобы им воспользоваться, необходимо зайти в «Настройки» — «Входящие вызовы» — «Блокируемые категории» и выбрать «Иностранные номера».

«В ответ на усложнение схем телефонных мошенников мы совершенствуем свое решение для защиты от нежелательных звонков, в том числе ориентируемся на обратную связь от самих клиентов Kaspersky Who Calls. Так появилась новая функциональность с уведомлением, если звонок идет из другой страны», — сказала Марина Титова, руководитель отдела маркетинга и развития потребительского бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Для защиты от телефонного мошенничества специалисты по кибербезопасности рекомендуют никому не передавать конфиденциальные данные: пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из SMS и push-уведомлений, при малейших сомнениях завершать телефонный разговор и не перезванивать на номер, с которого поступил подозрительный звонок. Важно использовать специальные решения — определители номеров, которые подскажут, поступали ли на входящий номер жалобы на спам или мошенничество.