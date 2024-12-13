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Индексная книга (каталог) CNews*
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Титова Марина



13.12.2024 Приложение Kaspersky Password Manager получило обновление 1
12.07.2024 Kaspersky Who Calls поможет пользователям Android автоматически блокировать входящие звонки с неизвестных номеров 1
14.06.2024 «Касперский» научился предупреждать пользователей Android, когда за ними следят через Bluetooth 1
13.06.2024 Kaspersky для Android теперь уведомляет о следящих за пользователем Bluetooth-устройствах 1
21.08.2023 В Kaspersky Password Manager появилась функция генерации одноразовых цифровых кодов для двухфакторной аутентификации 1
15.05.2023 «Лаборатория Касперского» обновила решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids 1
03.04.2023 «Лаборатория Касперского» перезапустила линейку решений для защиты цифровой жизни пользователей 1
20.03.2023 37% владельцев умных устройств в России принимают меры для их защиты от киберугроз 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Титова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Google LLC 11775 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Сетевая карта - Network card 124 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 646 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Google Android 13994 7
Apple iOS 7809 6
VK RuStore - Рустор 328 3
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 25 2
Apple - App Store 2890 2
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 2
Kaspersky Who Calls 40 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Apple macOS 2059 2
Microsoft Windows 15657 2
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Apple Face ID 209 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Apple Safari - браузер 853 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Opera GX 3 1
Kaspersky Safe Browser 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 44 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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