Приложение Kaspersky Password Manager получило обновление

«Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию мобильного приложения Kaspersky Password Manager для iOS и Android. Благодаря улучшенной навигации пользователи смогут эффективнее использовать менеджер паролей. Программа доступна в официальных магазинах приложений и на сайте компании.

Появилась нижняя панель инструментов для быстрого доступа к основным функциям, таким как «Инструменты» и «Поиск». В разделе «Инструменты» собраны функции создания паролей, проверки их надёжности и уведомления о случаях утечек из сторонних сервисов. Раздел «Поиск» позволяет быстро находить данные для входа, папки, файлы и заметки, а также сохраняет последние результаты поиска.

На главном экране появилась кнопка «Синхронизация», которая позволяет мгновенно обновлять базу паролей и синхронизировать её между устройствами.

Раздел «Избранное» теперь находится вверху списка для более быстрого доступа.

На главном экране появилась кнопка «Купить подписку» для быстрого перехода с бесплатной версии приложения на платную. Премиум-версия Kaspersky Password Manager позволяет хранить неограниченное количество паролей, документов, фотографий и данных карт.

«В 2014 г. мы представили первую мобильную версию Kaspersky Password Manager. Уже более 10 лет решение помогает создавать по-настоящему надёжные пароли и безопасно их хранить. Для защиты аккаунтов приложение уведомляет об утечках из сторонних сервисов и генерирует уникальные одноразовые коды двухфакторной аутентификации. Отдельно хочется отметить, что здесь также можно хранить конфиденциальные данные — реквизиты банковских карт, сканы документов и фотографии — безопасно, в зашифрованном виде. Улучшенная навигация среди множества функций — это отличный старт для следующего десятилетия. Надеемся, что пользователи оценят обновления», — сказала Марина Титова, руководитель дивизиона маркетинга и развития потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».