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В Kaspersky Password Manager появилась функция генерации одноразовых цифровых кодов для двухфакторной аутентификации

«Лаборатория Касперского» добавила в свой менеджер паролей новые опции. Теперь Kaspersky Password Manager обладает функциональностью приложения-аутентификатора, которое каждые 30 секунд генерирует уникальные одноразовые коды и безопасно их хранит. Функциональность доступна в платной версии.

Двухфакторная аутентификация – это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса данных двух разных типов. Например, сначала нужно ввести логин и пароль, а потом, как правило, ещё специальный код из SMS, push-уведомления или код из специальных приложений-аутентификаторов. Последний подход поможет обеспечить более эффективную защиту аккаунта. В частности, для доступа к Kaspersky Password Manager, в котором генерируются и хранятся одноразовые коды, необходимо ввести мастер-пароль или использовать отпечаток пальца или Face ID.

Пользователю нужно установить приложение Kaspersky Password Manager. Если сторонний сервис (информационный ресурс, почта и т.д.), аккаунт в котором необходимо защитить, поддерживает настройку двухфакторной аутентификации с помощью приложения для генерации кодов, следует выбрать соответствующий пункт в его настройках безопасности. Сервис сгенерирует специальный QR-код, который нужно отсканировать приложением-аутентификатором, после чего оно начнёт каждые 30 секунд создавать новый одноразовый цифровой код. Этот уникальный идентификатор пользователь будет вводить в соответствующее поле каждый раз при входе в аккаунт.

Опция с автоматическим вводом кода уже доступна пользователям смартфонов на Android и iOS. Владельцы устройств с macOS могут просматривать и вводить коды для аутентификации вручную. Для Windows функциональность станет доступна осенью 2023 г.

«По нашим данным, 89% респондентов беспокоятся, что злоумышленники могут украсть пароли и личную информацию. Всё больше людей понимают, что использовать простые пароли — небезопасно, а некоторые пользуются встроенными инструментами для создания сложных комбинаций. Но стоит учитывать, что устойчивый к взлому пароль важно ещё и надёжно хранить, чтобы посторонние не получили к нему доступ. В том числе для этого и существуют специальные решения — менеджеры паролей», — сказала Марина Титова, руководитель департамента продуктового маркетинга для потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

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Среди других нововведений — браузерное расширение Kaspersky Password Manager для ПК стало поддерживать Opera и Opera GX (версия 92 и выше). Оно упрощает работу с личной и конфиденциальной информацией: автоматически сохраняет логины, пароли и другие данные, а также заполняет учётные данные при входе в систему или совершении онлайн-платежей.

Помимо Opera и Opera GX, браузерное расширение Kaspersky Password Manager сейчас доступно для: Mozilla Firefox 65 и более новых версий / Mozilla Firefox для macOS; Google Chrome 70 и более новых версий / Google Chrome для macOS; «Яндекс браузера»; Microsoft Edge 79 и более новых версий на базе платформы Chromium; Safari для macOS.

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