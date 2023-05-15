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«Лаборатория Касперского» обновила решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids

«Лаборатория Касперского» выпустила обновлённую версию решения Kaspersky Safe Kids. Изменился дизайн и интерфейс приложения, в нём появились видео с советами по воспитанию детей, лёгкой настройке приложения и другой полезной для родителей информацией.

В решении появилась единая панель, на которой родители могут видеть цифровую активность детей: сколько времени ребёнок провёл за устройством из лимита на день, сколько времени потратил в каждом приложении, а также конкретные промежутки, когда он пользовался смартфоном или компьютером. К тому же у взрослых появилась возможность удалённо блокировать доступ сразу ко многим приложениям на детском устройстве одним нажатием. При этом у ребёнка всё равно будет возможность, например, совершать звонки. Можно гибко настраивать список приложений, доступ к которым родитель сочтёт нужным оставить. Решение Kaspersky Safe Kids доступно и для iOS, и для Android.

Обновлён и экран детской версии приложения. Теперь ребёнок может видеть, какие правила установили родители, в том числе какие ограничения экранного времени они ввели и какие сайты внесли в чёрный список.

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«Современные дети проводят много времени с гаджетами. По данным нашего опроса, 79%, по их же словам, не представляют своей жизни без смартфона. Их знакомство с технологиями происходит сегодня ещё до начала школы. Неудивительно, что родители стремятся защитить своих детей в интернете. В этом году мы значительно обновили дизайн приложения и функции настроек, сфокусировавшись на усовершенствовании приложения для мобильных устройств», — сказала Марина Титова, руководитель департамента продуктового маркетинга для потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

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